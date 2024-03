"Wer wird Millionär?": Kandidatin feierte mit Taylor Swift

TV & Fernsehen

Von Mama Swift höchstpersönlich auserkoren: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin feierte mit US-Pop-Star

12. März 2024

Glück muss man haben: Selina Beyer aus Stuttgart landete am Montagabend auf dem "Wer wird Millionär?"-Stuhl bei Günther Jauch und gewann ein stolzes Sümmchen Taschengeld. Am Schluss erzählte sie den Zuschauern noch eine private Anekdote: Sie feierte vor einigen Jahren gemeinsam mit einem der angesagtesten Pop-Stars der Welt in Berlin.