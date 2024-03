Scheint so, als hätte Leyla Lahouar im Dschungelcamp („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!„) ihr schauspielerisches Können unter Beweis gestellt. Denn wenige Wochen nach ihrem zweiwöchigen Auftritt in Australien hat die Frankfurterin mit deutsch-tunesischen Wurzeln offenbar eine Anfrage von UFA Serial Drama erhalten. Die Kölner Produktionsfirma heuert Leyla für eine Rolle in der Jahrzehnte lang etablierten Daily Soap „Unter uns“ an.

Müssen Zuschauer der seichten Vorabendserie sich jetzt auf tagtägliches Mitwirken der lispelnden Trash-TV-Protagonistin einstellen? Nein! Laut einer Pressemitteilung handelt es sich lediglich um eine Gastrolle der 27-Jährigen bei „Unter uns“.

Wann ist die Ausstrahlung von „Unter uns“ mit Leyla Lahouar?

Die Folge mit Leyla Lahouar soll schon im Mai 2024 bei RTL ausgestrahlt werden und ist dann auch als Stream bei RTL+ verfügbar. Das genaue Sendedatum wurde noch nicht bekanntgegeben.

Früher habe Leyla „Unter uns“ selbst im Fernsehen verfolgt. Jetzt steht die Reality-Darstellerin neben den echten Schauspielern am Set! „Für mich fühlt sich das alles noch so unwahr an. Ich habe früher gemeinsam mit meiner Mutter leidenschaftlich ‚Unter uns‘ geschaut. Ich verbinde mit der Serie einen Großteil meiner Kindheit. Zu wissen, dass ich bald selbst ein Teil davon bin, ist einfach nur toll“, schwärmt sie.

„Unter uns“ auf RTL: Diese Rolle übernimmt Leyla Lahouar

Die 27-Jährige verkörpert in der beliebten Serie die wohlhabende Fitnessstudio-Kundin Julia Winkels, für die Make Up, Styling und Schmuck beim Training alles andere als No-Gos sind. Für sie gilt auch auf der Hantelbank das Motto „Sehen und gesehen werden“. Lahouar verspricht: „Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben. Es wird witzig, aber auch spannend!“

Will Leyla Lahouar jetzt Schauspielerin werden?

Ob sie sich dauerhaft vorstellen könne, dass Reality-TV-Geschäft gegen das Schauspiel-Geschäft einzutauschen, sei allerdings noch unklar: „Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht genau einschätzen. Wenn ich an Reality-TV-Shows teilnehme, kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Ich schlüpfe in keine Rolle. Ich bin ich – und das ist in erster Linie authentisch. Aber: Man weiß ja nie, was in der Zukunft so passiert. Dem Reality-TV möchte ich aber in jedem Fall immer erhalten bleiben.“

Spätestens seit ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp ist Leyla in der Medienlandschaft so richtig angekommen: „Meine Teilnahme am Dschungelcamp hat meine Karriere ordentlich angeheizt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das alles noch gar nicht so richtig realisieren. Es ist einfach eine schöne Reise, die ich bis dato hinlegen konnte. Ich habe bei kleineren Formaten begonnen, habe dann am Dschungelcamp teilnehmen können – und darf nun meine erste Schauspielrolle bei ‚Unter uns‘ übernehmen. Besser geht’s nicht! So etwas hätte ich mir vor fünf Jahren niemals erträumen können.“

„Unter uns“, produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.

Was macht Leyla Lahouar?

Leyla Lahouar wurde 1996 in Bad Homburg (Hessen) geboren und arbeitete vor ihrer TV-Laufbahn als Integrationshelferin in Frankfurt am Main. 2022 nahm sie an der Reality-Sendung „Ex On The Beach“ teil.

2023 folgte ein Auftritt beim „Bachelor“ mit David Jackson. Im Anschluss flog sie für „Bachelor in Paradise“ nach Thailand, fand jedoch auch dort nicht die große Liebe. Erst im Dschungelcamo 2024 traf sie ihren vermeintlichen Traummann Mike Heiter. Aktuell bandelt die 27-Jährige mit dem 31-Jährigen, der ursprünglich durch seine Teilnahme an „Love Island“ bekannt wurde, an.

Außerdem macht Leyla Lahouar mit simplen Kochvideos auf Instagram von sich reden und hat einen Onlineshop gegründet, auf dem sie T-Shirts verkauft, auf denen sie selbst an einem Dönerspieß als vermeintliche Dönerverkäuferin zu sehen ist.