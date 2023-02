„Volle Kanne“ heute: Das ist der Gast am Mittwoch, 8. Februar

Ralf Moeller ist ein deutscher Schauspieler, ehemaliger Bodybuilder und war schon „Mr. Universum“. International bekannt wurde er insbesondere durch seine Nebenrolle in dem 2000 erschienenen Filmklassiker „Gladiator“ an der Seite des Oscarpreisträgers Russell Crowe. Wie wichtig eine bewusste Ernährung für den 64-Jährigen ist, stellt Moeller in seinem neuen Kochbuch „Vegan Gladiators“ vor.