„Volle Kanne“ heute: Dieser Gast kommt am Freitag in die Sendung

Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

Nächste Sendung: Freitag, 5. November 2021 von 9.05 bis 10.30 Uhr

Das ist der Gast am Freitag bei „Volle Kanne“: Petra Nadolny

Schauspielerinnen und Schauspieler sind wandlungsfähig. Auf Petra Nadolny trifft das in besonderem Maße zu. Jahrelang imitierte sie bei „Switch“ und „Switch Reloaded“ etliche Promis und wurde dadurch deutschlandweit bekannt. Zuletzt war sie in der zweiten Staffel der Sat.1-Serie „Die Läusemutter“ zu sehen.

Das ist der Gast am Donnerstag bei „Volle Kanne“: Sabin Tambrea

Der Schauspieler Sabin Tambrea („Ku’damm 56“) hat die Rolle des Mephisto auf seiner Wunschliste. „Vielleicht bin ich noch etwas zu jung dafür“, sagte der 36-Jährige dem „Tagesspiegel“ vom Mittwoch. Er sei sehr glücklich darüber, dass er im nächsten Jahr Franz Kafka nach dem Buch „Die Herrlichkeit des Lebens“ von Michael Kumpfmüller spielen dürfe. „Das ist mir erst einmal Herausforderung genug.“

Tambrea ist aktuell in der ARD-Mediathek im Science-Fiction-Thriller „Zero“ zu sehen, darin spielt er den Chef einer Firma, die Apps programmiert und über Leichen geht. Im ZDF-Krimi „Dengler – Kreuzberg Blues“ ist er am 22. November als windiger Anwalt eines Immobilienunternehmens zu sehen.

Auf die Frage, ob er Sorge habe, bei seinen Rollen in die Schublade von Bösewichtern gesteckt zu werden, sagte Tambrea: „Ganz und gar nicht. Ich habe zwar Untersturmführer gespielt oder Vergewaltiger, aber zur gleichen Zeit auch Narziss oder Jesus. Der Mittelwert ist durch die beiden Extreme gegeben.“

Das ist der Gast am Mittwoch bei „Volle Kanne“: Björn Both

Die Fragen, die sich Santiano zu Beginn der Arbeit an einem neuen Album stellen, sind immer ähnlich: „Wie schaffen wir es, Santiano zu bleiben, und trotzdem ein neues Thema für uns zu entdecken. Welche Tür können wir noch öffnen, um wieder eine gute Geschichte zu erzählen?“, sagt Leadsänger Björn Both im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem sie über Meere gesegelt und Boote durch Wüsten gezogen haben, zieht es sie diesmal ins ewige Eis.

Für Santiano, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen als Band feiern, ist „Wenn die Kälte kommt“ das fünfte Studiowerk, 2019 erschien zudem ein MTV-Unplugged-Album. In ihren Songs vermischen die „Seemänner“, die im nördlichen Schleswig-Holstein leben, verschiedene Genres: Irish Folk, Pop, Rock und Shantys. Sie singen stimmgewaltig, oft hymnisch. Die Lieder handeln von Heim- und Fernweh, Liebe, Tod und Hoffnung.

Das ist der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“: Sönke Wortmann

Am vergangenen Donnerstag feierte der Film „Contra“ im Berliner Kino Zoo Palast Premiere. Der Regisseur bedient in seinem Film ein beliebtes Thema: Zwei Menschen sind sich zutiefst unsympathisch, müssen aber aufgrund äußerer Zwänge kooperieren und lernen überraschende Seiten am jeweils anderen kennen. Ein zynischer Rhetorikprofessor überzieht darin die Studentin Naima in der Vorlesung mit rassistischen Bemerkungen und macht sich über sie lustig. Um den Disziplinarausschuss gnädig zu stimmen, soll er sie deshalb auf einen bundesweiten Debattierwettbewerb vorbereiten. Ein schwieriges Unterfangen, denn bei beiden sind die Widerstände gegen die Zusammenarbeit ziemlich groß.

Das ist der Gast am Montag bei „Volle Kanne“: Philipp Häusser

Die neue Woche beginnt wissenschaftlich. Denn am Montag, dem 1. November, ist mit Philipp Häusser ein Physiker zu Gast. Der 33 Jahre alte Moderator ist in verschiedenen Wissenschaftsformaten zu sehen. So kennt man ihn unter anderem aus der Serie „Dasding“, oder als Reporter für „Kopfball“. Für „Quarks & Co“ war er auch schon Autor. Seit Februar 2016 ist er neben Harald Lesch Protagonist des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“.

Montag, 1. November: Philipp Häusser (Physiker, Moderator)

(Physiker, Moderator) Dienstag, 2. November: Sönke Wortmann (Filmregisseur und -produzent)

(Filmregisseur und -produzent) Mittwoch, 3. November: Björn Both (Sänger bei „Santiano“)

(Sänger bei „Santiano“) Donnerstag, 4. November: Sabin Tambrea (Schauspieler)

(Schauspieler) Freitag, 5. November: Petra Nadolny (Schauspielerin, Comedy-Darstellerin)

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.