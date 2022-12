„Volle Kanne“ heute: Das ist der Gast am Freitag, 30. Dezember

Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

>> Ex-„Volle Kanne“-Moderator Ingo Nommsen über Corona: „Fast dahingerafft“ <<

Nächste Sendung: Die nächste Ausgabe läuft am Freitag, 30. Dezember 2022 von 9.05 bis 10.30 Uhr.

Das ist der Gast am Freitag bei „Volle Kanne“ (ZDF): Maxi Gstettenbauer

Die Finalshow des Jahres 2022 übernimmt Gast Maxi Gstettenbauer. Für Gute Laune ist am Freitag gesorgt, denn der Stand-up-Comedian startet im Januar seine Tour „Gute Zeit“. Dabei durchquert er mehr als einmal die gesamte Republik. Über das und sein kürzlich veröffentlichtes Buch mehr spricht Maxi Gstettenbauer am Freitag bei „Volle Kanne“.

Das ist der Gast am Donnerstag bei „Volle Kanne“ (ZDF): Tarik Tesfu

Tarik Tesfu wurde 2015 durch seine Videokolumne „Tariks Genderkrise“ bekannt, in der er Rassisten, Antifeministen und Homofeindlichkeit mit Humor entlarvte. Seit Mitte Dezember ist er als Host bei „A Glamorous Takeover“ bei ARD Kultur und in der ARD-Mediathek zu sehen. Hier geht es um Queere Kunst und Persönlichkeiten aus queeren Subkulturen. Über das und mehr spricht Tarik Tesfu bei „Volle Kanne“ am Donnerstag.

Das ist der Gast am Mittwoch bei „Volle Kanne“ (ZDF): Jens Atzorn

Auch Jens Atzorn hat einen nicht minder berühmten Vater: Robert Atzorn, unter anderem bekannt als Doktor Specht bei „Der Lehrer“. Dabei wurde Jens Atzorn wohl das Talent zum Schauspielern in die Wiege gelegt, denn er besetzt seit Anfang 2019 unter anderem die Hauptrolle des Elias Decker in der Sat1-Serie „Der Bulle und das Biest“. Bei „Volle“ Kanne am Dienstag spricht er über seine neuesten Projekte.

Das ist der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“ (ZDF): Jenny Jürgens

Die gebürtige Münchnerin ist Tochter eines der wohl bekanntesten Schlagersänger Deutschlands: Udo Jürgens. Acht Jahre nach dem Tod des österreichischen Sängers kuratieren nun Jenny und Bruder John Jürgens ein ganzes Konzeptalbum – gewidmet an ihren plötzlich verstorbenen Vater. Das und mehr ist Thema der Sendung am Dienstag bei „Volle Kanne“ im ZDF!

Die „Volle Kanne“-Gäste der Woche im Überblick

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.

Eva Mühlenbäumer

Für Eva Mühlenbäumer war schon früh klar: Sie möchte ins Fernsehen. Vor allem, um Fragen zu stellen und verschiedene Lebensarten und -wege darzustellen. Nach vielen Stationen bei „hallo deutschland“, „sonntags“ oder der „heute-show“ verstärkt sie seit 2012 das „Volle Kanne“-Team. Auch bei „WISO“ steht sie seit 2018 vertretungsweise vor der Kamera.

Carsten Rüger

Carsten Rüger hat schon viel von der Welt gesehen: Nach seinem Volontariat berichtete er aus den verschiedensten Ecken, unter anderem aus Haiti, Italien aber auch Heiligendamm. Sein Beruf ist heute noch durch Vielseitigkeit geprägt: Der 49-Jährige moderiert nicht nur „Volle Kanne“, sondern auch die „heute“-Nachrichten, welche ebenfalls morgendlich ausgestrahlt werden. Seine interkulturellen Erfahrungen und journalistischen Kenntnisse verhelfen immer wieder zu spannenden und abwechslungsreichen Gesprächen bei den morgendlichen „Volle Kanne“-Unterhaltungen.

Florian Weiss

Seit 2006 ist auch Florian Weiss immer wieder bei „Volle Kanne“ als der sogenannte „Besserwisser“ zu sehen. Hier begeistert er die Zuschauer mit allerlei Kuriositäten des Alltags, Erklärungen zu dem Ursprung diverser Sprichwörter und auch zu physikalischen Phänomenen. Dazu können alle Rate-Lustigen sogar selbst aktiv werden, denn es werden immer wieder kleine Spiele und Fragen an die Zuschauer gestellt, die es zu lösen und beantworten gilt. Nach dem Abgang von Ingo Nommsen soll er ab Januar 2021 auch komplette Sendungen als Moderator übernehmen.

Ingo Nommsen

Er war das Urgestein des Servicemagazins, bevor er im Dezember 2020 seine letzte Sendung bei „Volle Kanne“ moderierte. Durch seine ausgeglichene Art schaffte er bei „Volle Kanne“ immer wieder den Balanceakt zwischen geselligen Konversation und ernsteren Themen. Von Oktober 2000 bis Dezember 2020 moderierte Ingo Nommsen das Frühstücksmagazin.

