„Volle Kanne“: Dieser Gast ist heute in der Sendung

Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

Nächste Sendung: Freitag, 3. Dezember 2021 von 9.05 bis 10.30 Uhr

Das ist der Gast heute bei „Volle Kanne“: Michael Michalsky

Michael Michalsky ist Modeschöpfer. Bekannt wurde er durch Heidi Klum und „Germany’s Next Topmodel“. Mittlerweile sitzt er gemeinsam mit Lukas Podolski in der Jury bei „Das Supertalent.“

Das ist der Gast am Donnerstag bei „Volle Kanne“: Bianca Hein

Nach mehreren Jahren Abstinenz ist Bianca Hein seit Oktober wieder im Theater zu sehen. In „Die Liebe Geld“ spielt sie Frau Magister Drobesch. Sicherlich eines der Themen, über das sie am Donnerstag bei „Volle Kanne“ sprechen wird.

Das ist der Gast am Mittwoch bei „Volle Kanne“: Peter Freudenthaler

In nur 20 Minuten will der Sänger der Band „Fools Garden“, Peter Freudenthaler, den Superhit „Lemon Tree“ aus dem Jahr 1996 zu Papier gebracht haben. Wenig Zeit für einen Klassiker, der es sogar bis in den Lehrplan baden-württembergischer Schulklassen schaffte.

„‚Lemon Tree‘ wird in den Schulen im Musikunterricht analysiert, das war im Unterricht meiner Tochter auch so“, erzählte Freudenthaler der Deutschen Presse-Agentur. Er sei vor allem überrascht, dass dies wohl auch an englischen Schulen der Fall sei. „Das ist bei so einem einfachen Text ja schon fast ein Witz“, sagte der 58-Jährige in Pforzheim.

Vor 25 Jahren hatte Freudenthaler mit Fools Garden und dem unbeschwerten Schunkelsong „Lemon Tree“ riesigen Erfolg. Nach dem Raketenstart der kleinen Band, die außerhalb von Pforzheim kaum jemand kannte, füllten „Fools Garden“ Hallen und Stadien zwischen Deutschland, Weißrussland und Malaysia.

Auf ihrem neuen, insgesamt elften Album mit dem Titel „Captain … Coast Is Clear“ gibt sich die Band deutlich elektronischer als bisher. Das habe zwar Spaß gemacht, sei aber auch Gewöhnungssache gewesen für die Pforzheimer, räumt Gitarrist Volker Hinkel ein: „In unserem Alter ist es recht sportlich, nur mit zwei Laptops und Pads auf der Bühne zu stehen. Aber wer seit 40 Jahren E-Gitarre spielt, der möchte auch mal zu einem anderen Instrument greifen.“

Das ist der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“: Joey Kelly

Am Dienstag ist Joey Kelly zu Gast bei „Volle Kanne“. Berühmt wurde Kelly einst als Mitglied der „Kelly Family“. Mittlerweile ist er aber nicht nur als Musiker, sondern auch durch seine Extremsport-Challenges in der Öffentlichkeit. Am 3. Dezember erscheint sein neues Buch „Das Grüne Band“. Darin berichtet er darüber, wie er lange Strecken durch die Naturgebiete Deutschlands gegangen ist und wen er auf dem Weg kennengelernt hat. Auch das wird sicherlich bei seinem Studio-Besuch Thema sein.

Das ist der Gast am Montag bei „Volle Kanne“: Tankred Stöbe

Tankred Stöbe eröffnet die „Volle Kanne“-Woche und stattet dem Team am Montag einen Besuch im Düsseldorfer Studio ab. Der Arzt ist in den vergangenen Jahren auch zunehmend als Autor in Erscheinung getreten. Ihm wurde 2021 das Bundesverdienstkreuz verliehen, Stöbe blickt also auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Die „Volle Kanne“-Gäste der Woche im Überblick:

Montag, 29. November: Tankred Stöbe (Arzt und Autor)

(Arzt und Autor) Dienstag, 30. November: Joey Kelly (Extremsportler und Musiker)

(Extremsportler und Musiker) Mittwoch, 1. Dezember: Peter Freudenthaler (Sänger „Fools Garden“)

(Sänger „Fools Garden“) Donnerstag, 2. Dezember: Bianca Hein (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Freitag, 3. Dezember: Michael Michalsky (Modeschöpfer)

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.