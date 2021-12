„Volle Kanne“ heute: Dieser Gast ist am Donnerstag in der Sendung

Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

>> Ex-„Volle Kanne“-Moderator Ingo Nommsen über Corona: „Fast dahingerafft“ <<

Nächste Sendung: Donnerstag, 23. Dezember 2021 von 9.05 bis 10.30 Uhr

Das ist der Gast heute am Donnerstag bei „Volle Kanne“: Collien Ulmen-Fernandes

Am Donnerstag ist die Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes zu Gast bei „Volle Kanne“. Die meisten Zuschauer dürften sie noch aus ihrer langen Zeit als Moderatorin beim Musiksender VIVA kennen: Von 2003 bis 2015 präsentierte sie dort zahlreiche Sendungen. Aktuell ist sie beispielsweise als Schiffsärztin auf dem „Traumschiff“ zu sehen: Am 26. Dezember schippert sie unter Kapitän Florian Silbereisen in Richtung Schweden. Ebenfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt das ZDF ihre Dokumentation „Die 10 An-Gebote“ (ab 18.10 Uhr).

Das ist der Gast am Mittwoch bei „Volle Kanne“: Daniel Zillmann

Am Mittwoch ist der Schauspieler Daniel Zillmann bei „Volle Kanne“. Der 40-jährige Berliner ist an Heiligabend in der neuen Verfilmung des Märchens „Zwerg Nase“ im ZDF als „Herzog Kunz, der Schlemmer“ zu sehen. Auch in der neuen Comedy-Serie vom ZDFneo „Ich dich auch“ wird der Schauspieler im kommenden Jahr zu sehen sein. Darüber und über viele weitere Themen wird er am Mittwoch reden.

Das ist der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“: Anne Gesthuysen

Die Frau von „hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg ist Journalistin und Schriftstellerin. Gerade als Letztere trumpft sie aktuell wieder groß auf, hat sie doch erst vor wenigen Wochen ihren neuen Roman „Wir sind schließlich wer“ veröffentlicht. Wie sie das Buch während der Corona-Zeit geschrieben hat, welchen Einfluss ihre Familie auf sie hatte und was der neue Familienhund Freddy damit zu tun hat, erzählt sie bei „Volle Kanne“.

Das ist der Gast am Montag bei „Volle Kanne“: Paula Schramm

Kurz vor Weihnachten schneit bei „Volle Kanne“ Schauspielerin Paula Schramm hinein. Die bekannte Serien-Darstellerin ist ab Montag in der vierten Staffel der ZDF-Vorabendserie „SOKO Hamburg“ zu sehen. Dort spielt sie eine IT-Expertin, obwohl sie im echten Leben mit der Technik ein wenig auf Kriegsfuß steht.

Die „Volle Kanne“-Gäste der Woche im Überblick:

Montag, 20. Dezember: Paula Schramm (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Dienstag, 21. Dezember: Anne Gesthuysen (Journalistin & Moderatorin)

(Journalistin & Moderatorin) Mittwoch, 22. Dezember: Daniel Zillmann (Schauspieler)

(Schauspieler) Donnerstag, 23. Dezember: Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin & Moderatorin)

(Schauspielerin & Moderatorin) Freitag, 24. Dezember: keine neue Ausgabe

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.