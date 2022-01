„Volle Kanne“ heute: Dieser Gast ist am Dienstag in der Sendung

Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

>> Ex-„Volle Kanne“-Moderator Ingo Nommsen über Corona: „Fast dahingerafft“ <<

Nächste Sendung: Dienstag, 11. Januar 2022 von 9.05 bis 10.30 Uhr

Das ist der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“: Mirko Drotschmann

Am Dienstag ist ein wahrer Alleskönner und Tausendsassa bei „Volle Kanne“. Mirko Drotschmann ist Journalist, Moderator, Autor und Webvideoproduzent. Seit 2012 unterhält er den Youtube-Kanal „MrWissen2go„, der insgesamt 1,67 Millionen Fans hat. Dort spricht er immer wieder über politische und gesellschaftliche Themen. Am Dienstag spricht er dann auf dem Sofa bei „Volle Kanne“.

Das ist der Gast am Montag bei „Volle Kanne“: Claudia Wenzel

Den Wochenauftakt bei „Volle Kanne“ macht die Schauspielerin Claudia Wenzel. Die 62-Jährige steht schon seit den frühen Achtziger Jahren vor der Kamera und wirkte in zahlreichen Film- und TV-Produktionen mit. Bekannt wurde sie vor allem in der Serie „Unser Lehrer Doktor Specht“, wo sie von 1992 bis 1999 in 70 Folgen mitwirkte. Doch auch im Theater fühlt sie sich pudelwohl. So führte sie in der Vorweihnachtszeit im Theater in Düsseldorf mit ihrem Mann Rüdiger Joswig das Stück „Alle unter eine Tanne“ auf.

Die „Volle Kanne“-Gäste der Woche im Überblick:

Montag, 10. Januar: Claudia Wenzel (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Dienstag, 11. Januar: Mirko Drotschmann (Journalist und Moderator)

(Journalist und Moderator) Mittwoch, 12. Januar: Michaela Schaffrath (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Donnerstag, 13. Januar: Ursula Karven (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Freitag, 14. Januar: Claudia Rieschel (Schauspielerin)

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.