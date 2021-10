Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

>> Ex-„Volle Kanne“-Moderator Ingo Nommsen über Corona: „Fast dahingerafft“ <<

Nächste Sendung: Freitag, 8. Oktober 2021 von 9.05 bis 10.30 Uhr

Der Gast am Freitag bei „Volle Kanne“: Florian Schroeder

Wenn es um Kabarett im deutschen Fernsehen geht, ist Florian Schroeder oft mittendrin. Der 42-Jährige ist seit Jahren einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands, seinen ersten Auftritt im TV hatte er bereits 1993 mit 14 Jahren bei Harald Schmidt. Am Freitag ist er zu Gast im „Volle Kanne“-Studio in Düsseldorf.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Florian Schroeder (@schroeder_live)

Der Gast am Donnerstag bei „Volle Kanne“: Clueso

Am 1. Oktober veröffentlichte Clueso sein neues Album mit dem simplen Namen „Album“. Im Gegensatz zu „Handgepäck“ ist es sehr viel poppiger und klingt besser gelaunt, als es die Corona-Zeit vermuten lässt. „Ich hatte Bock, eingängige Melodien zu finden. Es sollte ganz klar ein Pop-Album werden“, sagt der als Thomas Hübner in Erfurt geborene Musiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Gleichzeitig habe ich natürlich den Anspruch, dass es engagierter Pop ist. Und so behandelt der 41-Jährige, der vor 20 Jahren seine erste Platte veröffentlichte und zuletzt dreimal hintereinander an die deutsche Charts-Spitze kam, auch auf „Album“ trotz der tanzbaren Beats tiefgründige Themen.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Clueso (@clueso)

Der Gast am Mittwoch bei „Volle Kanne“: Marlene Morreis

Der Dänemark-Krimi „Rauhnächte“ läuft am Donnerstag in der ARD, darin ist auch Marlene Morreis zu sehen. Vor der Ausstrahlung ist die Schauspielerin aus Österreich bei „Volle Kanne“ zu Gast und stattet dem Team in Düsseldorf einen Besuch ab. Zu sehen war Morreis auch schon in ZDF-Formaten wie „Der Bergdoktor“, „Der Alte“ und „Die Chefin“.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Marlene Morreis (@marlenemorreis)

Der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“: Christian Wolff

Christian Wolff muss auch mit 83 Jahren noch weiter Geld verdienen. Seitdem er vor 15 Jahren als TV-Serienförster aufgehört habe, sei sein Vermögen immer mehr geschrumpft, sagte der deutsche Schauspieler dem österreichischen Magazin „Die ganze Woche“. Er spiele nun Theater, um seinen Lebensstandard halten zu können. „Also zu sagen, ich mache nichts mehr – nein, das kann ich nicht. Denn dann weiß ich nicht, wovon wir leben sollen.“ Wolff spielt derzeit mit seinem Sohn Patrick Wolff im Bonner Contra-Kreis-Theater die Komödie „Monsieur Pierre geht online“. Von 1989 bis 2006 hatte Wolff in mehr als 200 Folgen den Förster Martin Rombach in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ gespielt.

Der Gast am Montag bei „Volle Kanne“: Kerstin Ott

Vor etwa einem Monat veröffentlichte Kerstin Ott ihr neues Album „Nachts sind alle Katzen grau“. Ein Song darauf trägt den Namen „Wir zwei gegen den Rest der Welt“, den sie ihrer Ehefrau Karolina gewidmet hat. Mit ihr ist sie seit 2017 verheiratet. Zum Wochenauftakt ist sie am Montag bei „Volle Kanne“ zu Gast.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Kerstin Ott (@kerstinott_official)

Die „Volle Kanne“-Gäste der Woche im Überblick:

Montag, 4. Oktober: Elisabeth Raether (Sängerin)

(Sängerin) Dienstag, 5. Oktober: Christian Wolff (Schauspieler)

(Schauspieler) Mittwoch, 6. Oktober: Marlene Morreis (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Donnerstag, 7. Oktober: Clueso (Sänger)

(Sänger) Freitag, 8. Oktober: Florian Schroeder (Kabarretist und Autor)

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.