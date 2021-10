Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

Nächste Sendung: Freitag, 15. Oktober 2021 von 9.05 bis 10.30 Uhr

Das ist der Gast am Freitag bei „Volle Kanne“: Susanne Gelhard

Susanne Gelhard ist Leiterin des ZDF-Studios Rheinland-Pfalz in Mainz. Während ihrer journalistischen Karriere war die heute 63-Jährige viel unterwegs und hat viel gesehen. Nach ihrem Volontariat wurde sie erst Co-Moderatorin des heute-journals, 1989 Korrespondentin für das ZDF-Studio in Wien und 1992/93 dessen Leiterin. Für ihre Berichterstattung über den Balkankrieg wurde sie unter anderem mit dem Telestar und dem Goldenen Gong ausgezeichnet.

1997 wurde sie Leiterin des ZDF-Studios in Warschau. Ab Juli 2002 war Gelhard dann Leiterin des ZDF-Landesstudios Berlin, von Januar 2009 bis März 2015 leitete sie das Auslandsstudio in London – ehe sie 2017 in Mainz landete. Ihr Werdegang ist mit Sicherheit eines der Themen am Freitag bei „Volle Kanne“.

Das ist der Gast am Donnerstag bei „Volle Kanne“: Judith Hoersch

Am 21. Oktober startet die beliebte ZDF-Serie „Lena Lorenz“ in eine neue Staffel. In der Hauptrolle: Judith Hoersch. Und die muss in ihrer Rolle als Lena Lorenz gleich zum Staffelauftakt einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ob sie diesen bei ihrem Besuch im „Volle Kanne“-Studio am Donnerstag verrät?

Das ist der Gast am Mittwoch bei „Volle Kanne“: Sonja Kirchberger

Sonja Kirchberger spielt eine wichtige Rolle in der neuen Staffel der ZDF-Krimireihe „Blutige Anfänger“. Allerdings löst sie nicht den Mordfall – sie ist der Mordfall. Denn ihre Figur stirbt in einer der Folgen der Vorabendserie. Quicklebendig ist sie noch mal an diesem Mittwoch (19.25 Uhr) im Zweiten zu sehen, obwohl sich schon Übles andeutet. Am Morgen ist sie bei „Volle Kanne zu Gast.

Kirchberger (56) spielt Ulla Nowak: Die Archivarin der Polizeihochschule in Halle (Saale) scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Marc (Timmi Trinks) bekommt zufällig mit, dass sie dringend Geld braucht. Sie taucht bei Marcs Eltern auf und will seinen Vater sprechen. Kurz darauf erscheint sie mit einem blauen Auge zum Dienst. Am nächsten Tag wird Ulla tot im Archiv gefunden. Die Lösung des Falls wird das junge Polizeiteam zwölf Folgen lang beschäftigen.

Das ist der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“: Peter Illmann

Die Zeitschrift „Pop Rocky“ feiert verspätet ihren 40. Geburtstag. Doch anders als vor der Einstellung 1998 richtet sie sich nun an Erwachsene. In einem Special über die 80er kommt unter anderem der deutsche Radio- und Fernsehmoderator und Schauspieler Peter Illmann zu Wort.

Das ist der Gast am Montag bei „Volle Kanne“: Johannes Strate

Als Frontmann von „Revolverheld“ wurde Johannes Strate bekannt, mittlerweile ist er seit fast zwei Jahrzehnten eine Konstante in der deutschen Musikszene. Am Montag eröffnet Johannes Strate die neue „Volle Kanne“-Woche. In erster Linie dürfte es beim Gespräch mit Strate um das neue „Revolverheld“-Album gehen. „Neu Erzählen“ ist kürzlich rausgekommen.

Montag, 11. Oktober: Johannes Strate (Sänger)

(Sänger) Dienstag, 12. Oktober: Peter Illmann (Moderator)

(Moderator) Mittwoch, 13. Oktober: Sonja Kirchberger (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Donnerstag, 14. Oktober: Judith Hoersch (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Freitag, 15. Oktober: Susanne Gelhard (Journalistin)

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.