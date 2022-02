Vadim Garbuzov: Die schönsten Fotos des „Let’s Dance“-Profitänzers

Seit 2015 ist Vadim Garbuzov Teil der beliebten RTL-Sendung „Let’s Dance“. Mit Tanzpartnerinnen wie Tina Ruland oder Lippenwunder Chiara Ohoven verzauberte der Osteuropäer bereits Millionen von Zuschauern. 2021 machte er sogar mit einem „Let’s Dance“-Novum von sich reden: Vadim Garbuzov tanzte an der Seite des schwulen Kandidaten Nicolas Puschmann. Zusammen mit dem einstigen „Prince Charming“ (RTL+) zog Vadim Garbuzov ins Finale ein. Gegen die Paare Rurik Gislason/Renata Lusin und Valentina Pahde/Valentin Lusin zogen sie aber den Kürzeren und landeten auf dem dritten Platz.

Wir haben die schönsten Fotos des Profitänzers für euch zusammengestellt:

Hier posiert Garbuzov mit seiner Tanzpartnerin für ein „James Bond“-Shooting.

Vadim Barguzov war auch schon bei „Ninja Warrior“ dabei.

„Let’s Dance“: Das ist Vadim Garbuzov

Bereits im Jahr 1994 wanderte Garbuzov mit seinen Eltern von der Ukraine nach Kanada aus. Dort begann er mit dem Tanzsport. Später setzte er seine Karriere in Österreich mit der Tänzerin Kathrin Menzinger fort, die ebenfalls zum „Let’s Dance“-Team gehört. Vadim Garbuzov ist mehrmaliger ukrainischer Juniorenmeister in Latein und Standard sowie mehrmaliger kanadischer Jugendmeister in den gleichen Kategorien. Im Jahr 2015 wurde er Weltmeister im Bereich Showdance Latin sowie Standard.

Bei „Let’s Dance“ belegte er bislang noch nie den ersten Platz.

