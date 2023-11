TV-Adventskalender 2023: Unsere Serien- und Streaming-Tipps für 24 Dezember-Tage

Ein Adventskalender darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Wir haben daher für euch einen Kalender mit den besten Shows und Filmen im linearen Fernsehen und bei Streamingdiensten für den diesjährigen Dezember zusammengestellt. Mit dabei sind Klassiker wie „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, aber auch ganz neue Weihnachtsfilme, Comedy-Märchenstunden und unsere liebsten Talk- und Reality-TV-Shows. Viel Spaß beim Anschauen!

TV-Adventskalender 2023: Die Programm-Highlights am 1. Dezember

Beim Streamingdienst RTL+ ist ab heute die dritte Staffel der Serie „Sisi“ mit Dominique Devenport als Kaiserin Elisabeth (oft Sissi genannt) und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph online.

ProSieben feiert ab heute Abend 25 Stunden lang 25 Jahre „Galileo“, dem Wissensmagazin des Privatsenders. In der ARD-Mediathek wird die dreiteilige Musiksender-Doku „Die Viva-Story – zu geil für diese Welt“ verfügbar.

Unser Programm-Tipp für den 2. Dezember

Das Erste bringt seine traditionsreiche Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen.

Parallel zur ARD-Show zeigt RTL „Disney 100 – Die große Jubiläumsshow“ mit Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski.

Das sind TV-Highlights am 3. Dezember

Am ersten Advent zeigt das Erste nach einee von vielen ARD-Ausstrahlungen des 50 Jahre alten Klassikers und Kultfilms um 16.25 Uhr die Doku „Märchenreise: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Am Abend hat der Kölner „Tatort“ ein Adventsthema: Der Krimi „Des anderen Last“ dreht sich um einen ermordeten Kurierfahrer in der Vorweihnachtszeit. Weitere Infos zur Folge haben wir hier für euch zusammengefasst.

Das ZDF hat mit „Weihnachtspäckchen… haben alle zu tragen“ eine festliche Herzkino-Produktion im Programm. RTL zeigt den Disney-Animationsfilm „Encanto“ als Free-TV-Premiere.

TV-Adventskalender 2023: Tipps für den 4. Dezember

Dieses Datum bitte rot im Kalender markieren: Heute ist der Tag des Finales von „Promi Big Brother“ bei Sat.1. Alle Infos zur Show rund um die Teilnehmer, Regeln und alles weitere wichtige, gibt es hier.

Unsere Programm-Empfehlung für den 5. Dezember

Am Nikolausabend wiederholt das ZDF um 20.15 Uhr die „Nord Nord Mord“-Weihnachtsausgabe „Sievers und die Stille Nacht“ von 2021.

Nikolaus: TV-Tipp für den 6. Dezember

Heute erscheint bei Netflix die finale Folge der Wettbewerbsshow „Squid Game: The Challenge“. Es geht um fast 5 Millionen Dollar. Weitere Infos zur Reality-TV-Version der südkoreanischen Seriensensation findet ihr hier.

Weihnachts-Hits und Jahresrückblick am 7. Dezember

Das ZDF zeigt die von Carmen Nebel moderierte Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ zugunsten der christlichen Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt. Angekündigt sind etwa Andrea Berg und Andreas Gabalier. Mehr als 20 Promis nehmen telefonisch Spenden entgegen.

RTL sendet seinen Jahresrückblick „2023! Menschen, Bilder, Emotionen“ – erstmals mit Steffen Hallaschka als Moderator und außerdem donnerstags statt sonntags. Bei Netflix geht die zweite Staffel der italienischen Serie „Ich hasse Weihnachten“ online, bei der es sich um ein Remake der norwegischen Dramedy „Weihnachten zu Hause“ („Hjem til jul“) handelt.

TV-Adventskalender 2023: Die Highlights am 8. Dezember

Das Finale von „The Voice of Germany“ ist bei Sat.1 angesagt. Das ZDF stellt schon die diesjährigen „Traumschiff“-Feiertagsfolgen in seine Mediathek und zwar „Utah“ (linear am 26. Dezember) und „Nusantara“ (Neujahr im ZDF-Programm). Bei Netflix startet der Endzeit-Thriller „Leave the World Behind“ mit Julia Roberts, Ethan Hawke und Mahershala Ali.

Für Fans von Reality-TV-Serien gibt es ebenfalls einen Schmankerl: Beim deutschen Streamingdienst Joyn startet die neueste Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“. Wer dabei ist und wie viele Folgen die Serie haben wird, erfahrt ihr hier.

Das sind die Tipps für den 9. Dezember

Johannes B. Kerner präsentiert im ZDF die Spenden-Gala „Ein Herz für Kinder“. Promis engagieren sich und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen.

Zum 60. Jubiläum der Sci-Fi-Serie „Doctor Who“ gibt es ein dreiteiliges BBC-Special, das international beim Streamingdienst Disney+ erscheint. Die dritte Folge feiert heute Premiere und trägt den Titel „Das Kichern“.

TV-Adventskalender für den 10. Dezember

Im Ersten kommt ein quotenstarker Münster-„Tatort“: In dem WDR-Krimi mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl („Der Mann, der in den Dschungel fiel“) ist Detlev Buck in einer Gastrolle dabei.

Darf sonntags ebenfalls nicht fehlen: Eine neue Ausgabe der Trödelshow „Bares für Rares – Lieblingsstücke“. Alle Infos zur Sendung mit Horst Lichter findet ihr hier.

Programm-Highlights für den 11. Dezember

Beim Streamingdienst RTL+ erscheint die liebevoll gemachte Kobold-Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“: Florian Eder (Florian Brückner), der Neffe vom Meister Eder, betritt im Münchner Hinterhof die alte Schreinerwerkstatt – und es wiederholt sich die Geschichte, dass Pumuckl am Leim kleben bleibt und sichtbar wird.

Die zunächst bei Discovery+ gestartete Nackt-Kuppelshow „Naked Attraction“ mit Julian F.M. Stoeckel als Moderator ist ab heute montags im Free-TV beim Sender TLC zu sehen. Sat.1 bringt heute „Die Comedy Märchenstunde: Der Wolf und die sieben Geißlein“ unter anderem mit Hugo Egon Balder, Joey Heindle und Janine Kunze. Das ZDF zeigt die Komödie „Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel“, unter anderem mit Ulrike Krumbiegel, Joachim Król und Imogen Kogge.

TV-Adventskalender 2023: Die Highlights am 12. Dezember

Ab heute ist die diesjährige Weihnachtsfolge der ARD-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ (Folge 1037) in der Mediathek verfügbar. Ausgestrahlt wird die Episode „Weihnachtswelten“ dann am 19. Dezember.

Was läuft am 13. Dezember?

Das ZDF lässt seinen Talkmaster die vergangenen zwölf Monate Revue passieren: „Markus Lanz – Das Jahr 2023“ kehrt auf den angestammten Sendeplatz am Mittwochabend zurück, nachdem die Sendung 2022 aufgrund der Fußball-WM donnerstags gelaufen war.

In der ARD-Mediathek wird „Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein“ verfügbar, linear läuft der Weihnachtsfilm unter anderem mit Maria Furtwängler dann am Freitag (15. Dezember) im Ersten.

Schuhmacher-Doku und „Formel Eins“-Jubiläum am 14. Dezember

Zehn Jahre nach dem schweren Ski-Unfall von Formel-1-Star Michael Schumacher wird die fünfteilige Doku-Serie „Being Michael Schumacher“ in der ARD-Mediathek verfügbar. Linear läuft sie Ende Dezember (28. Dezember). Bei Netflix erscheinen außerdem die letzten sechs Folgen der Queen-Serie „The Crown“.

Der Sender Kabel eins feiert ein Musiksendungsjubiläum: „40 Jahre „Formel Eins“ – moderiert von Ingolf Lück , Peter Illmann und Kai Böcking. Ebenfalls nicht verpassen solltet ihr die aktuelle Folge der Quizshow „Blamieren oder Kassieren“ mit Kultmoderator Elton. Alle Infos zur Sendung gibt es hier.

TV-Adventskalender 2023: Die Highlights am 15. Dezember

Ab heute ist Jan Georg Schüttes Impro-Serie „Das Fest der Liebe“ unter anderem mit Charly Hübner, Claudia Michelsen und Andrea Sawatzki in der ARD-Mediathek verfügbar (lineare Ausstrahlung: 23. Dezember ab 17 Uhr im Ersten). Es ist ein Nachfolgeprojekt der Serie „Das Begräbnis“.

In der ZDF-Mediathek steht ab heute die „SOKO Leipzig“-Episode „Das Weihnachtswunder“ (22. Dezember im TV) zur Verfügung. Beim ZDF kommen zudem die letzten Ausgaben des Jahres von „heute-Show“ und „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann sowie „Der satirische Jahresrückblick“ von Werner Doyé und Andreas Wiemers.

Der Streamingdienst Disney+ hat ab heute Harrison Fords letztes „Indy“-Abenteuer „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im Programm, der im Sommer im Kino lief.

Die Programm-Highlights am 16. Dezember

Am Samstag vor dem dritten Advent präsentiert Barbara Schöneberger eine Weihnachtsausgabe der SWR-Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten.

Am 17. Dezember gibt es Herzkino

Heute läuft das Finale der aktuellen Staffel der ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“.

Das ZDF zeigt am dritten Advent den weihnachtlichen Herzkino-Film „Ein Regenbogen zu Weihnachten“ mit Jasmin Gerat und Maximilian Brückner.

TV-Adventskalender 2023: Die Highlights am 18. Dezember

Im Ersten gibt es heute „Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023“ – eine Weihnachtsshow mit Florian Silbereisen.

Sat.1 bringt eine weitere Comedy-Märchenstunde – diesmal „König Drosselbart“ unter anderem mit Ruth Moschner und Ingolf Lück.

Programm-Tipps für den 19. Dezember

Heute kommt der „ARD-Jahresrückblick“ im Ersten (22.15 Uhr). „Tagesthemen“-Moderatorin Jessy Wellmer, ARD-Meteorologe Karsten Schwanke sowie weitere Promis schauen auf „die wichtigsten, fröhlichsten und erstaunlichsten Ereignisse“ des Jahres 2023. Das ZDF zeigt „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ mit Johannes B. Kerner.

Fans der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ sollten das Staffelfinale nicht verpassen. Dieses wird heute um 20.15 bei RTL zu sehen sein. Weitere Infos zur Sendung bekommt ihr hier.

Streaming- und TV-Highlights für den 20. Dezember

Nach 77 Folgen endet heute mit einer finalen Ausgabe das ProSieben-Format „Zervakis & Opdenhövel. Live“. Bei Netflix geht das Leonard-Bernstein-Biopic „Maestro“ mit Bradley Cooper online. RTL zeigt an zwei Abenden seine Miniserie „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling (20. und 21. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr).

Ein weiteres Highlight wartet außerdem auf Fans der Koch-Sendung „The Taste“: Auf Sat.1 wird um 20.15 Uhr das große Finale der Show gezeigt. Alle Infos zur diesjährigen Staffel findet ihr hier.

Jahresrückblick mit Dieter Nuhr am 21. Dezember

Heute schaut Kabarettist Dieter Nuhr aufs Jahr zurück – „Nuhr 2023 – Der Jahresrückblick“ ist für 22.30 Uhr im Ersten programmiert.

Der kleine Lord am 22. Dezember im TV

Alle Jahre wieder am Freitag vor Heiligabend läuft „Der kleine Lord“ im Ersten und holt stets gute Einschaltquoten. In der Fassung von 1980 sind Alex Guinness als hartherziger Großvater und Ricky Schroder als herzlicher Enkel zu sehen. (Wiederholung am 26. Dezember).

RTL strahlt erneut eine festliche Tanzshow-Ausgabe aus: „Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“. Bei Prime Video von Amazon wird heute das dreistündige Weihnachtsspecial der Comedyshow „LOL: Last One Laughing – Xmas-Special“ veröffentlicht – unter anderem mit Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan.

TV-Adventskalender: Die Highlights am 23. Dezember

Heute ist der Tag des Finales der neunten Staffel von „The Masked Singer“ bei ProSieben.

Außerdem kommt die ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. Weihnachtlich wird es bei Kai Pflaume, wenn Komikerin Martina Hill und zehnjährige Leonie anhand von nur einer Zeile aus einem Weihnachtsgedicht, vorgetragen von Michael Kessler, in einen Wettstreit treten, wer es kennt und zu Ende sagen kann.

Heiligabend im TV: Die Tipps für den 24. Dezember

Sat.1 strahlt traditionell zur besten Sendezeit „Kevin – Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin aus.

Im Ersten kommen tagsüber Klassiker wie „Familie Heinz Becker – Alle Jahre wieder“, Loriots „Weihnachten bei Hoppenstedts“ sowie am Abend (21.45 Uhr) der Kultfilm „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann. Das ZDF zeigt zum letzten Mal das Format „Heiligabend mit Carmen Nebel“.

Mit Material der dpa