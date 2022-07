Trotz Bohlen-Comeback: RTL stellt DSDS nach 20 Jahren endgültig ein

Es war die Nachricht des Tages für alle eingefleischten „Deutschland sucht den Superstar“-Fans: Am Dienstag wurde bekannt, dass Dieter Bohlen in die DSDS-Jury zurückkehrt. Doch nur einen Tag später folgt Ernüchterung: Es wird die letzte Staffel, RTL stellt das einstige Erfolgsformat ein.

„Zum großen Finale holt RTL Dieter Bohlen noch einmal als Juror zurück, um mit allen Fans die größten Talente in Deutschland und die Musik in mitreißenden Shows für die ganze Familie zu feiern“, verkündet RTL am Mittwochmorgen. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner ergänzt: „Es ist wie auch sonst unter Freunden: Manchmal tut eine Pause gut. Gemeinsam machen wir im kommenden Jahr eine große, begeisternde, positive letzte DSDS-Staffel.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RTL Deutschland (@rtl_com)

Auch bei Bohlen ist die Vorfreude groß: „Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zuhause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei DSDS zu sein. Wir werden eine Hammershow hinlegen und, so hoffe ich, wieder in aller Munde sein.“

DSDS: Letzte Staffel mit Dieter Bohlen – aber ohne Florian Silbereisen

Nicht mehr dabei sein wird hingegen Florian Silbereisen, der in der vergangenen Staffel den Job des Jury-Chefs übernommen hatte. Auch seine Kollegen Ilse deLange und Toby Gad machen nicht bei DSDS weiter.

Dass Bohlen sich seinem Vorgänger anpasst, darf derweil getrost bezweifelt werden. „Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt. Brav werde ich bestimmt nicht sein“, sagt der 68-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Man habe sich zwar „darüber unterhalten, was zu RTL heute passt und was nicht. Ich werde aber immer die Wahrheit sagen. Man kennt mich ja.“ Das DSDS-Gesicht zu verbiegen, liegt auch RTL fern: „Dieter ist Dieter – und das soll er auch sein. Er redet Tacheles, er eckt auch mal an“, sagt Geschäftsführer Henning Tewes. „Gleichzeitig hat auch Dieter sich weiterentwickelt. Jetzt wollen wir das Format gemeinsam ein letztes Mal groß feiern, in guter und ausgelassener Stimmung.“

DSDS-Absetzung endgültig

Beginnen soll die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Frühjahr 2023. Und das Aus ist wohl endgültig, Bohle, gewissermaßen „Vater“ des Formats, habe keine Versuche unternommen, weitere Staffeln auszuhandeln. „Ich hänge an DSDS, das ist klar, aber ich hänge auch am Erfolg“, erklärt er. „Wir haben geschafft, was keine andere Musik-Castingshow in Deutschland geschafft hat: DSDS gibt es seit 20 Jahren.“

Mehr zu Dieter Bohlen:

mit dpa