„The Taste“ 2023: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

In der 11. Staffel von „The Taste“ treten 16 Kandidaten in vier Jury-Teams gegeneinander an, um sich mit ihren Löffel-Kreationen den Sieg zu holen. Doch nach und nach müssen die Kandidaten die Kochshow vor dem Finale verlassen. Alle Infos zu den Teilnehmern erfahrt ihr hier.

Kandidaten bei „The Taste“ 2023: Wer ist raus?

Auch in der 11. Staffel von „The Taste“ müssen nach jeder Folge wieder zwei Kandidaten die Kochshow verlassen. Dies ist jedoch erst ab der dritten Folge (17. Mai) der Fall. Daher sind bislang noch alle Kandidaten in der Kochshow. Wir informieren euch an dieser Stelle, sobald es soweit ist.

„The Taste“ 2023: Welche Kandidaten sind noch dabei?

In der aktuellen Staffel von „The Taste“ kochen 16 Hobby- und Profiköche um den Sieg. Wer ist bereits ausgeschieden, wer ist noch dabei – und hat somit weiterhin die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Kochbuch? Alle Infos zu den verbliebenen Kandidaten findet ihr hier im Überblick.

Übrigens: In der 11. Staffel mischen gleich drei Düsseldorfer Kandidaten mit – und das nicht zum ersten Mal.

„The Taste“ 2023: Team Alexander Herrmann

Helena

Tobi

Verena

„The Taste“ 2023: Team Nelson Müller

Frank

Luke

Lena

„The Taste“ 2023: Team Alex Kumptner

Jan

Yassin

Gina

„The Taste“ 2023: Team Tim Raue

Yvonne

Sabine

Egor

Am Mittwoch, 10. Mai 2023, werden vier weitere Plätze in den Jury-Teams vergeben. Alle Infos zu den Kandidaten erfahrt ihr hier in den Einzelporträts.

„The Taste“ 2023: Wann ist das Finale?

Das große Finale der Sat1-Kochshow findet am Mittwoch, 14. Juni, um 20.15 Uhr statt. Alle Folgen gibt es nach Ausstrahlung in der Sat1-Mediathek und auf Joyn kostenlos im Stream.