„The Taste“ 2023 heute im TV: Teilnehmer, Sendetermine und Coaches – alle Infos

„The Taste“ startete mit einer neuen Staffel: Für die Teilnehmer der beliebten Show heißt es nun wieder kochen, was das Zeug hält und dabei den Geschmack der Jury treffen. Der Clou: Alle Gerichte mussten mit ihren verschiedenen Komponenten auf einen einzigen Löffel angerichtet werden.

Wer sind die Kandidaten der Show und wo kann man die Show auch außerhalb der Sendetermine schauen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen findet ihr hier.

Alle Sendetermine von „The Taste“ 2023

Die zwölfte Staffel „The Taste“ wird seit dem 25. Oktober 2023, beim Privatsender Sat.1 übertragen. Immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr gibt es dann eine neue Folge. Die Sendetermine der neun Ausgaben sehen wie folgt aus:

Folge 1: Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 1. November 2023, um 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 8. November 2023, um 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 15. November 2023, um 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 22. November 2023, um 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 29. November 2023, um 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 20.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20.15 Uhr

Wo kann ich „The Taste“ 2023 streamen?

Parallel zur analogen TV-Ausstrahlung wird die neue Staffel auch im Live-Stream des Anbieters Joyn zu sehen sein. Bei Joyn Plus+ stehen die jeweils neuen Folgen zudem immer eine Woche vor der linearen Ausstrahlung im TV zum Stream bereit.

Hier die voraussichtlichen Sendetermine von „The Taste“ bei Joyn Plus+:

Folge 1: Mittwoch, 18. Oktober 2023

Folge 2: Mittwoch, 25. Oktober 2023

Folge 3: Mittwoch, 1. November 2023

Folge 4: Mittwoch, 8. November 2023

Folge 5: Mittwoch, 15. November 2023

Folge 6: Mittwoch, 22. November 2023

Folge 7: Mittwoch, 29. November 2023

Folge 8: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Folge 9: Mittwoch, 13. Dezember 2023

Hier läuft „The Taste“ 2023 als Wiederholung

Alle Ausgaben und ausgewählte Highlights gibt es nach jeder TV-Ausstrahlung in der Sat.1-Mediathek. Die Video-Clips können hier zu jeder beliebigen Zeit und beliebig oft angeschaut werden. Die Folgen lassen sich im Nachhinein auch bei Streaming-Anbieter Joyn ansehen.

In der Vergangenheit wurde die Kochsendung im Fernsehen nach der Erstausstrahlung auch noch einmal auf dem Sender Sixx gezeigt. Das ist auch in diesem Jahr wieder so. Freitags gegen 13 Uhr gibt es dort eine Wiederholung der letzten Ausstrahlung.

„The Taste“ 2023 Jury: Wer sind die Coaches bei der 12. Staffel

Die Bewertung der Löffel-Gerichte liegt auch dieses Mal wieder in den Händen von Alexander Herrmann (seit Staffel 1 dabei), Alex Kumptner (seit Staffel 8 dabei) und Tim Raue (seit Staffel 7 dabei).

„The Taste“ 2023: Ist Frank Rosin wieder dabei?

In der vergangenen Staffel von „The Taste“ mussten Fans auf Sternekoch Frank Rosin verzichten, nach seiner kreativen Pause kehrt er diese Staffel allerdings zurück! „Die kurze ‚The Taste‘-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben. Ich freue mich auf gute und inspirierende Köchinnen und Köche bei ‚The Taste‘ im Herbst“, sagt der 57-Jährige im Gespräch mit Sat.1.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Taste (@thetastesat1)

Juror-Kollege Alexander Herrmann wird direkt emotional: „Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich habe Frank vermisst“, so Gastronom dem Sender.

„The Taste“ 2023: Wer sind die Kandidaten?

Auch in der neuesten Ausgabe wollen Hobby- und Profiköche den Coaches Alexander Herrmann, Tim Raue, Alex Kumptner und Frank Rosin wieder ihr Talent beweisen. Das sind die Kandidaten nach der ersten Folge:

Team Alexander Herrmann

Dennis Börner (44) – Hobbykoch

Pia Hautzer (26) – Profiköchin

Diego Duarte (37) – Selbstständiger Miet- und Eventkoch

Team Frank Rosin

Michi Schurr (26) – Hotelfachmann & Koch

Vishi Parameswaran (29) – Hobbyköchin

Hobbyköchin Benni Özgöz (47) – Hobbykoch

Mona Hiermaier (23) – Köchin

Team Alexander Kumpter

Hannes Maltzan (21) – Hobbykoch

Heval Dogan (41) – Profikoch

Team Tim Raue

Mariia Galchenko (30) – Hobbyköchin

Nina Meyer (42) – Küchenchefin

Kea Bründl (20) – Köchin

Mary Anne Penaloza Villafuerte (29) – Küchenleiterin

Übrigens: In der vergangenen Staffel kochten drei Kandidaten aus Düsseldorf um den besten Löffel bei „The Taste“ 2023.

Alle weiteren Infos zu den Kandidaten von „The Taste“ (Staffel 11) findet ihr hier.

„The Taste“ 2023: Wer ist raus, wer hat gewonnen?

Welcher der insgesamt 16 Kandidaten musste die Show vorzeitig verlassen? Nachdem die Staffel gestartet ist, erfahrt ihr in unserer großen „Wer ist raus“-Übersicht, welcher Kandidat die Show bereits verlassen musste, wer im Finale stand und schließlich gewonnen hat.

Finale von „The Taste“ 2023: Wer hat die Show gewonnen?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Taste (@thetastesat1)

Am Ende der vergangenen Staffel von „The Taste“ entschied sich, welcher der 16 Hobby- und Profiköche das Zeug zum Sieger hatte. Das große Finale stieg am Mittwoch (14. Juni 2023) um 20.15 Uhr auf Sat1. Seither ist klar: Privatköchin Yvonne aus dem Team Raue gewinnt „The Taste“ 2023!

Wer sind die Gewinner aller „The Taste“-Staffeln?

2023 geht „The Taste“ in die zwölfte Runde, doch wer hat eigentlich die vergangenen Staffeln seit dem Start im Jahr 2013 gewonnen? Hier alle Gewinner und ihres Coaches auf einen Blick:

2023: Yvonne aus dem Team Tim Raue

2022: Jari aus dem Team Tim Raue

2021: Paula aus dem Team von Tim Raue

2020: Lars aus dem Team von Alex Kumptner

2019: Marko aus dem Team von Alexander Herrmann

2018: Gary aus dem Team von Roland Trettl

2017: Lisa aus dem Team von Alexander Herrmann

2026: Marco Zingone aus dem Team von Alexander Herrmann

2015 Kristof aus dem Team von Tim Mälzer

2014: Jan aus dem Team von Alexander Herrmann

2013: Felicitas aus dem Team Tim Mälzer

Wer moderiert „The Taste“ 2023?

Moderiert wird die Kochsendung von Angela Kirsch. Bekanntheit erlangte sie etwa durch die RTL2-Castingshow „Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig“. Dort war die 32-Jährige von 2016 bis 2018 als Jurorin in der Jury vertreten. In der zehnten Staffel von „Let’s Dance“ belegte sie zudem mit Tanzpartner Massimo Sinató den dritten Platz. Auch in Sachen Moderation ist das Nordlicht kein unbeschriebenes Blatt. So moderierte sie Anfang 2020 die Backshow „Wer kann, der kann“ bei Netflix.