„The Taste“ 2023 heute: Kandidaten, Livestream, Wiederholung und Gewinner – alle Infos zu Staffel 11

Bald ist es so wieder so weit: Ab den 3. Mai geht die neue Staffel „The Taste“ an den Start. Für die Teilnehmer der beliebten Show heißt es dann wieder kochen, was das Zeug hält und dabei den Geschmack der Jury treffen. Der Clou: Alle Gerichte müssen mit ihren verschiedenen Komponenten auf einen einzigen Löffel angerichtet werden.

Wer sind die diesjährigen Kandidaten der Show und wo wird die aktuelle Staffel übertragen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen findet ihr hier.

Wer moderiert „The Taste“ 2023?

Moderiert wird die diesjährige Ausgabe der Kochsendung von Angela Kirsch. Bekanntheit erlangte sie etwa durch die RTL2-Castingshow „Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig“. Dort war die 32-Jährige von 2016 bis 2018 als Jurorin in der Jury vertreten. In der zehnten Staffel von „Let’s Dance“ belegte sie zudem mit Tanzpartner Massimo Sinató den dritten Platz. Auch in Sachen Moderation ist das Nordlicht kein unbeschriebenes Blatt. So moderierte sie Anfang 2020 die Backshow „Wer kann, der kann“ bei Netflix.

Jury bei der 11. Staffel: Wer sind die Coaches bei „The Taste“ 2023?

In der elften Staffel von „The Taste“ werden Fans derweil auf Sternekoch Frank Rosin verzichten müssen. Er kann in diesem Jahr nicht dabei sein. An seine Stelle tritt dafür Nelson Müller. Der Gastronom gehört zu den bekanntesten Köchen in Deutschland. In der vorerst letzten Ausgabe war er bereits als Gastjuror dabei. Jetzt ist er ein festes Jury-Mitglied. Fachkräftige Unterstützung beim Bewerten der Löffel-Gerichte erhält er von Alexander Herrmann (seit Staffel 1 dabei), Alex Kumptner (seit Staffel 8 dabei) und Tim Raue (seit Staffel 7 dabei).

„The Taste“ 2023: Wer sind die Kandidaten?

In den ersten beiden Folgen müssen die Teilnehmer beim Casting-Kochen ihr Talent beweisen. Die Kandidaten kochen dabei ihr persönliches Lieblingsgericht und bringen es auf den Löffel. Zu den Kandidaten der elften Staffel „The Taste“ gehören unter anderem Fleischermeisterin und Kochkurs-Leiterin Christa. In der allerersten Staffel im Jahr 2013 erreichte die 56-Jährige den vierten Platz. Neben ihr an den Herd tritt auch Küchenchef Egor aus Düsseldorf, der nach der zweiten Staffel von „The Taste“ eigentlich eines Tages als Gastjuror zur Sendung zurückkehren wollte. Dieses Mal nimmt er jedoch wieder als Kandidat teil. Das Küken der Kochrunde wird derweil Koch-Azubi Tobi aus Bayern sein. Mit seinen 18 Jahren war er in der Jubiläumsstaffel von „The Taste“ im Jahr 2022 der bisher jüngste Teilnehmer der Show. Damals ergatterte sich der Jung-Koch den vierten Platz. Ob es dieses Mal für mehr reicht?

Wo kann ich „The Taste“ 2023 im TV verfolgen und streamen?

Die elfte Staffel „The Taste“ wird ab dem 3. Mai beim Privatsender Sat.1 übertragen. Immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr wird es dann eine neue Folge geben. Die Sendetermine der sieben Ausgaben sehen wie folgt aus:

Folge 1: Mittwoch, 3. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 10. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 17. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 24. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 31. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 7. Juni 2023, um 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 14. Juni 2023, um 20.15 Uhr

Parallel zur analogen TV-Ausstrahlung wird die neue Staffel auch im Live-Stream des Anbieters Joyn zu sehen sein.

Hier läuft „The Taste“ 2023 als Wiederholung

Alle Ausgaben und ausgewählte Highlights gibt es nach jeder TV-Ausstrahlung in der Sat.1-Mediathek. Die Video-Clips können hier zu jeder beliebigen Zeit und beliebig oft angeschaut werden. Die Folgen lassen sich im Nachhinein auch bei Streaming-Anbieter Joyn ansehen.

In der Vergangenheit wurde die Kochsendung im Fernsehen nach der Erstausstrahlung auch noch einmal auf dem Sender Sixx gezeigt. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Immer samstags gegen 15.20 Uhr wird es eine Wiederholung der aktuellen Ausstrahlung geben.

„The Taste“ 2023: Wer sind die Gewinner der bisherigen Staffel?

2023 geht „The Taste“ in die elfte Runde, doch wer hat eigentlich die vergangenen Staffeln seit dem Start im Jahr 2013 gewonnen? Hier alle Gewinner und ihres Coaches auf einen Blick: