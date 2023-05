„The Taste“ 2023 heute: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der 11. Staffel

Der Mittwochabend gehört seit Mai wieder den „The Taste“-Löffeln. Insgesamt 16 Kandidaten wollen unter Obhut vier bekannter Fernsehköche als Sieger der diesjährigen Staffel herausgehen. Das Besondere: 2023 nehmen ausschließlich ehemalige Teilnehmer der Sat.1-Kochshow teil. Doch wer sind die Anwärter des begehrten Titels? Und wer von ihnen hat schon mal gewonnen? Alle Infos zu den diesjährigen Kandidaten findet ihr hier.

Teams bei „The Taste“ 2023: Das sind die diesjährigen Coaches

Sieben Folgen lang wird am Mittwochabend auf Sat.1 gebrutzelt und geschnibbelt: zur Primetime startet jeweils eine neue Folge der Kochshow „The Taste“. Mit dabei sind vier Coaches, die die Kandidaten durch die Sendung und schließlich bis zum möglichen Sieg begleiten. Dabei leitet jeder der bekannten Fernsehköche sein eigenes Team.

Tim Raue

Nelson Müller

Alexander Kumptner

Alexander Herrmann

„The Taste“ 2023: Wer ist raus?

Wie in jedem TV-Wettbewerb müssen einzelne Kandidaten die Show Folge für Folge verlassen. Wer musste „The Taste“ 2023 bereits verlassen, wer ist noch dabei – und wer hat womöglich die besten Chancen auf den Sieg? Alle Antworten zu der „Wer ist raus“-Frage erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Helena ist im Team Alexander Herrmann

Helena ist nicht nur vierfache Mutter, sondern kocht seit ihrer Teilnahme bei „The Taste“ 2016 in Sterneküchen und führt mit der Flottbeker Schmiede ihr eigenes Restaurant. Hier verköstigt sie ihre Gäste mit portugiesischer und spanischer Küche – mitten in Hamburg. In der dritten Staffel entging der 40-Jährigen im Finale knapp die Trophäe, doch diesmal will sich Helena den Sieg holen!

„The Taste“-Kandidaten 2023: Tobi ist im Team Alexander Herrmann

Das Küken der aktuellen Staffel: Tobi ist gerade mal 19 Jahre alt und arbeitet fleißig an seiner Kochkarriere. Seit seiner Teilnahme bei „The Taste“ 2022 hat der Bayer seine Kochausbildung im Münchner Gourmet-Restaurant der Käfer-Schänke erfolgreich abgeschlossen. Falls er gewinnt, will er mit dem Preisgeld zum CIA, dem „Culinary Institute of America“, reisen.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Verena ist im Team Alexander Herrmann

In der viertel Staffel konnte Verena unter Obhut von Roland Trettl den zwölften Platz belegen. Doch das hat die heute 30-Jährige nicht gebremst – im Gegenteil: Mit ihrem fahrenden Bus „Gourmetliner“ ist Verena als Küchenleiterin quer durch Dresden unterwegs und engagiert sich im Projekt „Löffelbande“, bei dem sie gemeinsam mit fünf ehemaligen „The Taste“-Kandidat:innen durch Deutschland tourt und ihre Menüs auf Löffeln präsentiert. Diesmal soll es klappen!

„The Taste“-Kandidaten 2023: Robin aus Düsseldorf

Der Name des Düsseldorfer Kandidaten Robin Huth klingt für viele wohl wie der Held eines Disney-Films. Dabei spielt der 30-Jährige Hobbykoch seine Hauptrolle nicht in einem Zeichentrickfilm, sondern in seinem eigenen Friseursalon. Trotz fehlender gastronomischen Ausbildung konnte Robin im vergangenen Jahr den dritten Platz bei „The Taste“ belegen – dieses Jahr soll es nach dem Geschmack des Hair- und Makeup-Artists der Erste sein.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Frank ist im Team Nelson Müller

Kandidat Frank ist selbstständiger Gastronomieberater und erarbeitet unter anderem Konzepte für Hoteliers und Speisekarten für Gastronomen. Er ist Teil der „Löffelbande“, mit dem er ein- bis zweimal im Jahr einen Abend rund um den Löffel ausrichtet. Wenn der 46-Jährige gewinnen und somit die 50.000 Euro einkassieren sollte, schmeißt er eine große Party und lädt alle „The Taste“-Köche ein.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Luke ist im Team Nelson Müller

Bekannt aus der „The Taste“-Staffel 2021: Luke ist Küchenchef der mehrfach ausgezeichneten Münchner Ménage Bar. Der 39-Jährige weiß allerdings nicht nur die von den Mixlogy Bar Awards nominierte „Bar des Jahres“ zu managen, sondern auch seinen potenziellen Siegerlöffel: Um die Coaches zu überzeugen, übt Luke bereits fleißig! Jede Woche kocht er aus den Produkten eines Überraschungskorbes ein geschmackvolles Löffelgericht.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Lena ist im Team Nelson Müller

Lena ist eigentlich selbstständige Fotografin. Ihre kreative Ader kommt ihr beim Kochen allerdings mehr als zu Gute: Sie ist stolz darauf, im beruflichen Kontext ein breites, kreatives Spektrum abbilden zu können und keine Angst davor zu haben, etwas Neues zu erlernen. Mit ihrer Mutter zusammen stemmt sie das Essen jedes Familienfestes: „Man geht nie hungrig und man bekommt immer etwas Neues, das man nicht erwartet.“

„The Taste“-Kandidaten 2023: Düsseldorferin Victoria

Victoria Fonseka ist in der Düsseldorfer Gastronomie keine Unbekannte: Sie leitete bereits das Restaurants „Les Halles“ auf dem Areal Böhler. Aktuell ist die 28-Jährige als Gastgeberin ihrer eigenen Eventagentur „VF Creations“ unterwegs und veranstaltet Eventreihen, produziert Produkte, plant Partys und arbeitet als freiberufliche Köchin. Bei „The Taste“ 2023 will Victoria ihr Können erneut unter Beweis stellen und ihren dritten Platz aus dem vergangenen Jahr toppen.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Jan ist im Team Alex Kumptner

Jan studiert aktuell Geografie und Sozialwissenschaften auf Lehramt im Master. Unter der Woche unterrichtet er Kinder, am Wochenende gibt er Grillkurse. Sein jetziger Chef hat ihn bei der achten Staffel von „The Taste“ entdeckt und ihm daraufhin eine Stelle angeboten. Jan ist motiviert, in der Allstars-Staffel seiner 92-jährigen Oma sein Können unter Beweis zu stellen und möchte deswegen bis ins Finale dabeibleiben.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Yassin ist im Team Alex Kumptner

Yassin ist in der achten Staffel von „The Taste“ einst als Hobbykoch angetreten. Mittlerweile sieht sich der 31-Jährige aber eher als Profi. Obwohl er nie eine Ausbildung gemacht hat, wurde ihm nach seiner Teilnahme der Sat.1-Kochshow eine Position als Leitung einer Münchner Kochschule angeboten. Yassin will die Kochschule ab 2023 als alleiniger Inhaber übernehmen – und um das Jahr zu komplettieren – die diesjährige Staffel von „The Taste“ gewinnen!

„The Taste“-Kandidaten 2023: Gina ist im Team Alex Kumptner

Gina aus Nürnberg hat bereits in der vierten Staffel von „The Taste“ teilgenommen und belegte den neunten Platz. Danach war für sie ein Neuanfang nötig, sie hat die Selbstständigkeit als Mietköchin aufgegeben. Mittlerweile arbeitet sie in einem Altersheim als Köchin und kocht auch im Nebenjob in einem Gasthof. Auch sie ist Teil des Projekts „Die Löffelbande“.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Yvonne ist im Team Tim Raue

Yvonne ist mit „avecyvonne“ als selbstständige Privatköchin unterwegs. Ob nur für einen Abend oder für einen ganzen Monat – für ihre Kunden kocht sie mit Spaß und Freude bei ihnen zu Hause. Die gelernte Köchin liebt die französische Haute Cuisine und hat diese seit ihrer Teilnahme bei „The Taste“ 2020 erweitert. Vor drei Jahren erkochte Yvonne sich den zweiten Platz – und möchte den Löffel 2023 mehr denn je rocken.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Sabine ist im Team Tim Raue

Auch Sabine aus Recklinghausen nahm bei „The Taste“ 2021 teil und landete auf den neunten Platz. Nach dem Staffelfinale nahm die 56-Jährige die Stelle als Kochkursleiterin einer Kochschule an, in der sie einst selbst gelernt hat. Klar, dass sich ihr Kochhandwerk über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat. Für ihren zweiten Anlauf bei „The Taste“ hat sich Sabine vorgenommen, mehr Kreativität beim Anrichten ihres Löffels zu bieten.

„The Taste“-Kandidaten 2023: Egor aus Düsseldorf ist im Team Tim Raue

Egor kann wohl kaum mehr als Hobbykoch betitelt werden, denn der 28-Jährige ist Küchenchef im Düsseldorfer Gourmetrestaurant Setzkasten. In der zweiten Staffel kochte er noch aus Azubi, doch schon damals hat sich Egor geschworen: „Ich möchte irgendwann noch einmal zurück und mir beweisen, dass ich mehr kann!“ Gesagt, getan – der Düsseldorfer ist bei der 11. Staffel von „The Taste“ dabei. Sein größter Traum wäre es, irgendwann als Gastjuror zurückkehren zu dürfen.

