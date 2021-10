Die fünfte Staffel von „The Masked Singer“ ist da. Zu den Kostümen der neuen Staffel zählt auch Mülli Müller. Wir stellen sie euch vor und zeigen, wie sie aussieht. Außerdem gibt es alle Indizien und Spekulationen: Welcher Promi steckt in dem Kostüm?

Mülli Müller bei „The Masked Singer 2021“: Welche Spekulationen gibt es?

Zuschauer-Tipps vor Folge 3:

Alexander Klaws (Sänger)

Johannes Oerding (Sänger)

Smudo (Sänger)

Zuschauer-Tipps in Folge 2:

Johannes Oerding (Sänger)

Alexander Klaws (Sänger)

Smudo (Sänger)

Rateteam-Tipps in Folge 2:

Rea Garvey: Matthias Killing (Moderator), Matthias Schweighöfer (Schauspieler)

Ruth Moschner: Fynn Kliemann (Musiker), Alexander Klaws (Sänger)

Janin Ullmann: Stefan Mross (Musiker)

Zuschauer-Tipps in Folge 1:

Friedrich Merz (Politiker)

Samu Haber (Sänger)

Paluten (Influencer)

Rateteam-Tipps in Folge 1:

Rea Garvey: Johannes Oerding (Sänger)

Ruth Moschner: Nina Hagen (Sängerin), Johannes Oerding (Sänger)

Alvaro Soler: Campino (Sänger)

Nach dem ersten Auftritt von Mülli Müller bei „The Masked Singer“ waren sich bereits zwei Promis einig, dass dort Johannes Oerding unter der Maske steckt. Sowohl Rea Garvey als auch Ruth Moschner waren sich schnell sicher, dass der Sänger und Songwriter im Kostüm stecken würde.

Am Sonntag tauchten hingegen bereits Tweets auf, wonach der 39-Jährige wohl anderweitig unterwegs war. Aber dieses Prinzip kennen wir ja bereits von Sarah Lombardi, die es ebenfalls verstand, die Zuschauer bewusst auf eine falsche Fährte zu locken, indem sie extra Bilder und Tweets von sich hat veröffentlichen lassen, um von ihr abzulenken.

Inzwischen haben sich auch die Zuschauer, Stand Montag (18. Oktober), von ihren ersten Eindrücken abbringen lassen. So tauchen mittlerweile weder Friedrich Merz, noch Paluten in den Schätzungen auf. Stattdessen ist auch hier Johannes Oerding mit knapp 47 Prozent auf Rang Eins, gefolgt von Smudo (10%) und Nina Hagen (7%).

Eine neue Chance für die Zuschauer, herauszufinden wer unter der Maske steckt, gibt es am kommenden Samstag wieder ab 20:15 Uhr auf Pro Sieben, wenn die zweite Episode der fünften Staffel live geht.

Wie sieht Mülli Müller bei „The Masked Singer 2021“ aus?

Mit einem Zeitaufwand von 900 Stunden ist Mülli Müller eines der aufwendigeren Kostüme der fünften Staffel „The Masked Singer“. „Bei Mülli Müller war die Größe unsere größte Herausforderung. Seine Tonne mit 1.100 Litern Fassungsvermögen ist so riesig, dass sie nicht mal mehr durch die Tür unserer Werkstatt passt“, so Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Und so sieht Mülli Müller aus:

Neben einem Gesamtgewicht von 68 Kilogramm wurde die Mülltonne – ebenfalls 60 Kilogramm schwer – auch genutzt, um ein paar passende Slogans gegen die Umweltverschmutzung zu platzieren. So heißt es dort unter anderem „Rettet den Planeten“ oder „There is no planet B“. Die Zeichnungen sind von Hand mit Acryllacken gemalt.

Das sind die anderen Kostüme bei „The Masked Singer 2021“: