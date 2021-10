Endlich geht es mit „The Masked Singer“ weiter! Zu den Kostümen der 5. Staffel zählt auch der Teddy. Wir stellen ihn euch vor und zeigen, wie er aussieht. Außerdem gibt es alle Spekulationen. Welcher Promi steckt hinter der Maske?

Wie sieht der Teddy bei „The Masked Singer“ aus?

Der Teddy ist das sechste Kostüm, das zur neuen „TMS“-Staffel vorgestellt wurde – und trotz seines einfachen Aussehens alles andere als unspektakulär. „Das Besondere am Teddy ist der kostspielige und schwer zu beschaffende Steiff-Stoff. Und dieser ist, wie der Name schon sagt, tatsächlich nicht flexibel. Daher mussten wir uns hier eine besondere Unterkonstruktion ausdenken, um dem Teddy das Bewegen zu ermöglichen“, so Maskenbauerin Marianne Meinl zum Konzept der Maske. Wie es im Detail aussieht, seht ihr hier:

Mit einem Zeitaufwand von gerade mal 400 Stunden ist der Teddy aber vom reinen Aufwand das bislang „friedlichste“ Kostüm. Dennoch hat auch er seine Eigenheiten. So wurde für ihn originales Steiff-Material verwendet. Und wie der Name schon sagt, ist das Material kaum biegsam, weshalb extra 19 Glieder gefertigt wurden, die dem Teddy den nötigen Bewegungsspielraum verschaffen.

Eine weitere Besonderheit beim Teddy ist sein „used look“. So zeigt der Teddy verschiedene Verschleißspuren an den Ohren, am Bein oder im Gesicht. Dies deutet darauf hin, dass der Teddy in seinem früheren Leben wohl sehr viel geknuddelt wurde.

Der Teddy bei „The Masked Singer“: Welche Spekulationen gibt es?

Zuschauer-Tipps in Folge 1:

Tedros Teddy Teclebrhan (Komiker) Julia Leischik (Moderatorin) Martina Hill (Komikerin)

Rateteam-Tipps in Folge 1:

Rea Garvey: Bill Kaulitz (Sänger)

Ruth Moschner: Ekaterina Leonova (Tänzerin)

Alvaro Soler: Heidi Klum (Topmodel)

