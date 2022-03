„The Masked Singer“ 2022: Spekulationen, Tipps und alle Infos zur ProSieben-Show

Vom 19. März bis zum 23. April 2022 zeigt ProSieben die sechste Staffel von „The Masked Singer“. Wir haben alle Infos zur Show: Von den Spekulationen und Tipps bis zu den Sendeterminen erfahrt ihr hier alles, was das „TMS“-Herz begehrt.

Wann beginnt „The Masked Singer“ 2022?

Die sechste Staffel von „The Masked Singer“ beginnt am Samstag, 19. März 2022 um 20.15 Uhr.

Wann kommt „The Masked Singer“ 2022? Sendetermine der 6. Staffel

Obwohl ProSieben-Chef Daniel Rosemann im Herbst 2021 zunächst noch von einer „einmaligen“ Aktion auf Wunsch der Fans gesprochen hatte, behält „The Masked Singer“ auch 2022 den Premium-Sendeplatz zur Primetime am Samstagabend.

Das sind die Sendetermine der sechsten „TMS“-Staffel:

Samstag, 19. März 2022, 20.15 Uhr

Samstag, 26. März 2022, 20.15 Uhr

Samstag, 2. April 2022, 20.15 Uhr

Samstag, 9. April 2022, 20.15 Uhr

Samstag, 16. April 2022, 20.15 Uhr

Samstag, 23. April 2022, 20.15 Uhr

Zu sehen sind die neuen Folgen wie immer im TV bei ProSieben oder im kostenlosen Stream auf Joyn oder prosieben.de.

Wer moderiert „The Masked Singer“ 2022?

Die Moderation von „The Masked Singer“ 2022 übernimmt wie gewohnt Matthias Opdenhövel. Der 51-Jährige ist seit Beginn der Sendung dabei und schon gar nicht mehr wegzudenken aus dem Erfolgsformat. Funfact: Er weiß immer, wer unter der Maske steckt. Verplappert hat er sich bisher aber noch nicht.

Wer sitzt bei „The Masked Singer“ 2022 im Rateteam?

Noch wichtiger als der Moderator ist bei „The Masked Singer“ das Rateteam. In den vergangenen Staffeln gab es je zwei feste Mitglieder – zuletzt genau wie in Staffel 2 und 4 Ruth Moschner und Rea Garvey – und pro Sendung einen Rategast. Wer 2022 im Rateteam sitzt, ist noch nicht bekannt.

„The Masked Singer“: So läuft die Show

Am Ende jeder Folge von „The Masked Singer“ wird eine Maske fallen. Ausschlaggebend dafür sind die Zuschauerinnen und Zuschauer, die per Voting entscheiden, wer gehen muss. Wer am Ende einer Episode die wenigsten Stimmen sammeln konnte, wird desmaskiert und muss sein wahres Gesicht präsentieren. So lange aber darf gerätselt werden, wer unter den Kostümen steckt. Ein großer Spaß, sowohl für die Moderatoren und Zuschauer – im Studio und vor den heimischen TV-Geräten.

„The Masked Singer“: Das sind die bisherigen Gewinner

Diese Promis haben „The Masked Singer“ bisher gewonnen: