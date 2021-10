Die Erfolgsshow „The Masked Singer“ geht in die nächste Runde. Staffel Nummer 5 beginnt am 16. Oktober und die Zuschauer dürfen sich sowohl auf alte Bekannte als auch ein paar Neuheiten einstellen.

Bekannte Detektive, neue Sendezeiten

Als Rateteam sind mit Ruth Moschner und Rae Garvey zwei alte Bekannte dabei. Das Duo hatte die Zuschauer bereits in Staffel 2 und in Staffel 4 überzeugt. Auch in dieser Staffel werden die beiden tatkräftige Unterstützung von prominenten Gästen bekommen.

>> „The Masked Singer“, Staffel 5: neue Staffel für Herbst 2021 angekündigt <<

Der Moderator wird wie gewohnt Matthias Opdenhövel sein. Der 51-Jährige ist seit Beginn der Sendung dabei und schon gar nicht mehr wegzudenken aus dem Erfolgsformat. Funfact: Er weiß immer, wer unter der Maske steckt. Verraten hat er sich bisher aber noch nicht.

Diese Masken gibt es bereits

Wie in den vorangegangenen Staffeln wird es auch in der neuen Ausgabe wieder zehn maskierte Stars geben. Bekannt sind aber bisher noch nicht alle Kostüme. So gibt es bislang einen Mops, einen Hammerhai, ein Stinktier und eine Chili.

>> „The Masked Singer“: Folgen, Kostüme, Gewinner – so lief die vierte Staffel <<

Weitere Kostüme sind bereits angekündigt, wenn es Neuigkeiten gibt, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Welche Stars sich aber unter ihren Kostümen befinden, dieses Geheimnis wird wie immer erst am Ende einer Folge gelüftet.

Wann sind die Sendetermine?

Für ProSieben waren die vorherigen Staffeln offenbar ein großer Erfolg, denn für die fünfte Staffel bekam „The Masked Singer“ nun einen absoluten Premiumsendeplatz. So wird die neue Ausgabe von nun an immer Samstags ab 20:15 Uhr laufen. Damit ging der Sender auch auf den Wunsch vieler Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die sich schon länger den Samstagabend als Sendeplatz erhofft hatten. Dies sind die Sendedaten der Herbststaffel:

Samstag, 16. Oktober 2021, 20:15 Uhr

Samstag, 23. Oktober 2021, 20:15 Uhr

Samstag, 30. Oktober 2021, 20:15 Uhr

Samstag, 6. November 2021, 20:15 Uhr

Samstag, 13. November 2021, 20:15 Uhr

Samstag, 20. November 2021, 20:15 Uhr

Zu sehen sind die neuen Folgen wie immer im TV bei ProSieben, oder im kostenlosen Stream auf Joyn oder auf prosieben.de.

So läuft die Show

Am Ende jeder Folge wird eine Maske fallen. Ausschlaggebend dafür sind die Zuschauerinnen und Zuschauer, die per Voting entscheiden, wer gehen muss. Wer am Ende einer Episode die wenigsten Stimmen sammeln konnte, wird desmaskiert und muss sein wahres Gesicht präsentieren.

>> Sasha war der Dinosaurier und gewinnt „The Masked Singer“, alles zum Finale <<

So lange aber darf gerätselt werden, wer unter den Kostümen steckt. Ein großer Spaß sowohl für die Moderatoren und Zuschauer im Studio, wie auch vor den heimischen TV-Geräten. Denn schließlich kann sich jeder unter dem Kostüm verbergen.