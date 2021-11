„The Masked Singer“ 2021: Sandy Mölling war die Raupe

Die Raupe war eines der Kostüme der fünften Staffel von „The Masked Singer“! Im Finale schrammte sie mit Platz zwei denkbar knapp am Sieg vorbei. Unter der Maske steckte Sandy Mölling.

Die Raupe bei „The Masked Singer 2021“: Welche Spekulationen gab es?

Zuschauer-Tipps in Folge 6 (Finale):

Sandy Mölling (Sängerin) Jeanette Biedermann (Schauspielerin/Sängerin) Anke Engelke (Komikerin)

Rateteam-Tipps in Folge 6 (Finale):

Rea Garvey: Sandy Mölling (Sängerin)

Ruth Moschner: Sandy Mölling (Sängerin)

Sasha: Ella Endlich (Sängerin)

Zuschauer-Tipps in Folge 5 (Halbfinale):

Sandy Mölling (Sängerin) Jeanette Biedermann (Schauspielerin/Sängerin) Vanessa Mai (Sängerin)

Rateteam-Tipps in Folge 5 (Halbfinale):

Rea Garvey: Vanessa Mai (Sängerin), Sandy Mölling (Sängerin)

Ruth Moschner: Natalie Horler (Sängerin)

Joko Winterscheidt: Anke Engelke (Komikerin)

>> „The Masked Singer“: Annemarie Carpendale und Andrea Sawatzki demaskiert – so lief das Halbfinale <<

Zuschauer-Tipps in Folge 4:

Sandy Mölling (Sängerin) Jeanette Biedermann (Schauspielerin/Sängerin) Vanessa Mai (Sängerin)

Rateteam-Tipps in Folge 4:

Rea Garvey: Sandy Mölling (Sängerin)

Ruth Moschner: Katja Eppstein (Sängerin), Isabell Varell (Sängerin)

Thore Schölermann: Carolin Kebekus (Moderatorin), Dua Lipa (Sängerin)

>> „The Masked Singer“ 2021: Samuel Koch steigt aus dem Phönix – so lief Folge 4 <<

Zuschauer-Tipps in Folge 3:

Sandy Mölling (Sängerin) Jeanette Biedermann (Schauspielerin/Sängerin) Anke Engelke (Komikerin)

Rateteam-Tipps in Folge 3:

Rea Garvey: Vanessa Mai (Sängerin), Angela Merkel (Bundeskanzlerin)

Ruth Moschner: Sandy Mölling (Sängerin), Bahar Kizil (Sängerin)

Steven Gätjen: Sandy Mölling (Sängerin), Vanessa Mai (Sängerin)

>> „The Masked Singer“: Peter Kraus als Stinktier enttarnt – so lief Folge 3 <<

Zuschauer-Tipps in Folge 2:

Sandy Mölling (Sängerin) Jeanette Biedermann (Schauspielerin/Sängerin) Anke Engelke (Komikerin)

Rateteam-Tipps in Folge 2:

Rea Garvey: Vanessa Mai (Sängerin), Anke Engelke (Komikerin)

Ruth Moschner: Meltem Kaptan (Moderatorin), Jasmin Wagner (Blümchen)

Janin Ullmann: Sandy Mölling (Sängerin), Mandy Capristo (Sängerin)

>> „The Masked Singer 2021“: Pierre Littbarski war der Hammerhai – so lief Folge 2 <<

Zuschauer-Tipps in Folge 1:

Sandy Mölling (Sängerin)

Jeanette Biedermann (Schauspielerin/Sängerin)

Anke Engelke (Komikerin)

Rateteam-Tipps in Folge 1:

Rea Garvey: Carolin Kebekus (Komikerin)

Ruth Moschner: Helene Fischer (Sängerin), Anke Engelke (Schauspielerin)

Alvaro Soler: Maria Furtwängler (Schauspielerin)

>> „The Masked Singer 2021“: Jens Riewa steigt aus der Chili – so lief Folge 1 <<

Wie sieht die Raupe bei „The Masked Singer 2021“ aus?

Die Raupe ist eines der Kostüme der neuen „TMS“-Staffel. Allerdings verlangte die Larve den Kostümbauern um Gewandmeisterin Alexandra Brandner einiges ab, wie sie erklärt: „Die Raupe hat uns viel Denkarbeit gekostet. Alle mussten mithelfen bei der Überlegung, wie man das Kostüm am besten konzipiert. Es ist sehr lang und fährt auf Rollschuhen, deshalb erforderte es Einiges an Planung.“ Und so sieht die Raupe aus:

>> Ritterschlag für „The Masked Singer“ – neuer Sendeplatz für den TV-Hit im Herbst <<

Und auch sonst ist die Raupe sehr filigran. So wurden 500 Pailletten per Hand rund um die Augen geklebt und sie fährt auf acht Rollschuhen über die Bühne. Zudem ist die gesamte Maske zweigeteilt. Der hintere Teil des Körpers besteht aus einem komplexen Gliederkonstrukt, das gesondert vom Rest des Körpers gebaut wurde.

>> „The Masked Singer“: Sendestart, Kostüme, Detektive – die Infos zur 5. Staffel <<

