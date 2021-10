Auch in der dritten Folge von „The Masked Singer“ ist wieder eine Maske gefallen. Das Stinktier erhielt im finalen Stechen die wenigsten Stimmen und musste das Kostüm ablegen. Und darunter befand sich Peter Kraus. Hier erfahrt ihr, wie die dritte Folge von „The Masked Singer“ 2021 gelaufen ist.

Los ging der „Masked Singer“-Tag mit einer Hiobsbotschaft. Weil der Teddy sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, musste sein Auftritt abgesagt werden. Die gute Nachricht allerdings: Der Promi unter dem Kostüm befindet sich zwar in Quarantäne, soll aufgrund seines Gesundheitszustands aber schon in Folge 4 wieder auf der Bühne stehen.

Im Gegensatz zum Teddy, der somit kampflos in die nächste Runde einzog, mussten sich die anderen Kostüme ihr Weiterkommen hart erarbeiten. Aufgeteilt in eine Vierer- und eine Dreiergruppe ging es ans Eingemachte – mit gutem Ausgang für Mülli Müller, die Heldin und die Raupe.

„Nachsitzen“ mussten hingegen das Stinktier, das Axolotl, der Phönix und der Mops. Im Finale konnte sich zuerst das Axolotl retten und dann der Mops. In der allerletzten Entscheidung der dritten Folge zog .der Phönix gerade noch so den Kopf aus der Schlinge. Das Nachsehen hatte somit das Stinktier.

Als es seine Maskerade fallen ließ, entpuppte es sich als österreichischer Sänger und Schauspieler Peter Kraus, den niemand auch nur ansatzweise auf dem Radar gehabt hatte. Der 82-Jährige sagte im Anschluss, dass seine Teilnahme das anstrengendste sei, das er jemals gemacht habe: „Es war was ganz Neues. Ich hatte noch nie an einer Casting-Show teilgenommen.“

Das tippten Rateteam und Zuschauer vor der Enthüllung in Folge 3

Kurz vor der Enttarnung des Stinktiers Hammerhai gab das Rateteam noch einmal seine finalen Tipps ab:

Ruth Moschner: Michael Holm (Sänger)

Rea Garvey: Joko Winterscheidt (Moderator)

Steven Gätjen: David Kross (Schauspieler)

Und das dachten die Zuschauer in der ProSieben-App:

Steffen Henssler (Koch) – 23,87 % Riccardo Simonetti (Entertainer) – 13,06 % Michael Mittermeier (Komiker) – 12,08 %

So lief die dritte Folge von „The Masked Singer“ 2021:

Die Kandidaten traten in der zweiten Folge aufgrund des Teddy-Ausfalls in einer Vierer- und einer Dreiergruppe gegeneinander an. Insgesamt vier der sieben Kostüme mussten zittern. Und so lief das Ganze ab:

Vierkampf

Diese zwei Kandidaten kamen direkt weiter:

Mülli Müller

Heldin

Diese Kandidaten mussten zittern:

Stinktier

Axolotl

Dreikampf

Dieser Kandidat kam direkt weiter:

Raupe

Diese Kandidaten mussten zittern:

Phönix

Mops

Stechen:

Im Finale von Folge 3 entschied es sich zwischen dem Stinkter, dem Axolotl, dem Phönix und dem Mops. Letztlich erhielt das Stinktier die wenigsten Stimmen und musste seine Identität preisgeben.