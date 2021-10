Die Chili war bereits Geschichte, Jens Riewa steckte unter dem Kostüm. In der zweiten Folge gab es die nächste Enthüllung. Hier war es der Hammerhai. Und unter dem Kostüm befand sich niemand geringeres als Fußballweltmeister Pierre Littbarski. Hier seht ihr, was in der zweiten Folge los war.

Im Gegensatz zur ersten Folge der 5. Staffel „The Masked Singer“ gab es diesmal nicht zwei Gruppen, sondern drei Dreiergruppen. In der ersten Gruppe mussten der Mops, der Teddy und das Stinktier gegeneinander antreten. Die Zuschauer entschieden sich am Ende gegen das Stinktier, das in die Finalrunde musste.

In der zweiten Dreiergruppe fanden sich dann Mülli Müller, der Hammerhai und die Heldin wieder. Hier konnten sich Mülli Müller und die Heldin durchsetzen, der Hammerhai wurde von den Zuschauern in die Extrarunde gewählt.

Für die dritte Gruppe blieben dann noch die Raupe, der Phönix und das Axolotl übrig. Hier musste das Axolotl noch ein wenig nachsitzen. Die Raupe und der Phönix bekamen die Gunst der Zuschauer und kamen ohne Nervenkitzel in die nächste Runde.

Somit standen sich im Finale das Stinktier, der Hammerhai und das Axolotl gegenüber. Das Axolotl durfte als erste Maske die Flosse aus der Schlinge ziehen und ist auch in Folge drei dabei. So entschied es sich zwischen dem Hammerhai und dem Stinktier. Hier hatte dann der Hammerhai das Nachsehen und musste sich enttarnen.

Das tippten Rateteam und Zuschauer vor der Enthüllung

Kurz vor der Enttarnung vom Hammerhai gab die Jury noch einmal ihre finalen Tipps ab, wer unter der Maske steckt:

Ruth Moschner: Pierre Littbarski (Weltmeister)

Rea Garvey: Thomas Hayo (Creative Director)

Janin Ullmann: Ailton (Fußballer)

Und das dachten die Zuschauer in der ProSieben-App:

Ralf Schmitz (Komiker) – 29,89%

Michael Kessler (Komiker) – 22,63%

Pierre Littbarski (Weltmeister) – 14,98%

So verlief die zweite Folge von „The Masked Singer“:

Die Kandidaten traten in der zweiten Folge in zwei Dreiergruppen gegeneinander an. Zwei Kostüme kamen in die dritte Runde, eine Maske musste zittern.

Dreierkampf 1:

Diese zwei Kandidaten kamen direkt weiter: