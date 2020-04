Das Halbfinale ist vorbei! Bei „The Masked Singer“ auf ProSieben haben am Dienstag fünf Kandidaten um den Einzug ins Finale gesungen. Wir zeigen euch, wie die fünfte Show verlief.

Das Chamäleon musste sich in Show fünf enttarnen – und es war tatsächlich Didi Hallervorden!

Bei keinem anderen Kandidaten waren sich die Zuschauer so sicher. Seit Beginn der Staffel wurde die Komikerlegende als Chamäleon gehandelt. Das änderte sich auch nicht, als manch einer wegen der aktuellen Coronavirus-Krise glaubte, es könne sich auf keinen Fall um den 84-Jährigen handeln. Auch unsere Redaktion war skeptisch:

Hallervorden zeigte, dass es auch in hohem Alter noch möglich ist, wie ein junger Hüpfer über eine Bühne zu springen und gute Laune zu verbreiten. Dafür gebührt ihm der größte Respekt.

So lief die fünfte Folge bei „The Masked Singer“:

Die fünf verbliebenen Kandidaten traten zunächst in einer Zweier- und einer Dreierrunde gegeneinander an, um zwei direkte Finalteilnehmer zu ermitteln. Die drei Verlierer gaben noch einen zweiten Song in einer Entscheidungsrunde zum Besten, bevor die Zuschauer noch einmal votierten, um festzustellen, wer seine Maske abnehmen muss.

Runde 1: Der Drache setzte sich gegen das Chamäleon durch.

Runde 2: Das Faultier bekam mehr Stimmen als der Wuschel und der Hase.

Entscheidungsrunde: Das Chamäleon verlor im Stechen gegen den Wuschel und den Hasen.

Das tippten die Promis und die Zuschauer vor der Enthüllung des Chamäleons

Kurz vor der Enttarnung gab die Jury noch einmal ihre finalen Tipps ab, wer unter der Maske steckt:

Michael Kessler (Conchita Wurst)

Ingo Appelt (Ruth Moschner)

Dieter Hallervorden (Rea Garvey)

Das tippten die Zuschauer: