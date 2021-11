„The Masked Singer“ 2021: Alexander Klaws war Mülli Müller – und der Gewinner

Zu den Kostümen der fünften Staffel von „The Masked Singer“ zählte auch Mülli Müller. Im Finale setzte er sich letztlich durch. Als großer „TMS“-Sieger entpuppte sich Alexander Klaws.

Mülli Müller bei „The Masked Singer 2021“: Welche Spekulationen gab es?

Zuschauer-Tipps in Folge 6 (Finale):

Alexander Klaws (Sänger) Teddy Teclebrhan (Komiker) Wincent Weiss (Sänger)

Rateteam-Tipps in Folge 6 (Finale):

Rea Garvey: Alexander Klaws (Sänger), Florian David Fitz (Schauspieler)

Ruth Moschner: Joris (Sänger), Mark Medlock (Sänger), Alexander Klaws (Sänger), Daniel Donskoy (Schauspieler)

Sasha: Joris (Sänger), Wincent Weiss (Sänger), Teddy Teclebrhan (Komiker), Daniel Donskoy (Schauspieler)

Zuschauer-Tipps in Folge 5 (Halbfinale):

Alexander Klaws (Sänger) Johannes Oerding (Sänger) Teddy Teclebrhan (Komiker)

Rateteam-Tipps in Folge 5 (Halbfinale):

Rea Garvey: Wincent Weiss (Sänger)

Ruth Moschner: Wolfgang Petry (Musiker)

Joko Winterscheidt: Thomas D (Musiker)

Zuschauer-Tipps in Folge 4:

Alexander Klaws (Sänger) Teddy Teclebrhan (Komiker) Johannes Oerding (Sänger)

Rateteam-Tipps in Folge 4:

Rea Garvey: Matthias Killing (Moderator)

Ruth Moschner: Max Giesinger (Musiker)

Thore Schölermann: Johannes Oerding (Sänger), Stefan Raab (Entertainer)

Zuschauer-Tipps in Folge 3:

Alexander Klaws (Sänger) Johannes Oerding (Sänger) Smudo (Sänger)

Rateteam-Tipps in Folge 3:

Rea Garvey: Evil Jared Hasselhoff (Musiker)

Ruth Moschner: Henning Wehland (Musiker), Daniel Donskoy (Schauspieler)

Steven Gätjen: Teddy Teclebrhan (Komiker)

Zuschauer-Tipps in Folge 2:

Johannes Oerding (Sänger) Alexander Klaws (Sänger) Smudo (Sänger)

Rateteam-Tipps in Folge 2:

Rea Garvey: Matthias Killing (Moderator), Matthias Schweighöfer (Schauspieler)

Ruth Moschner: Fynn Kliemann (Musiker), Alexander Klaws (Sänger)

Janin Ullmann: Stefan Mross (Musiker)

Zuschauer-Tipps in Folge 1:

Friedrich Merz (Politiker) Samu Haber (Sänger) Paluten (Influencer)

Rateteam-Tipps in Folge 1:

Rea Garvey: Johannes Oerding (Sänger)

Ruth Moschner: Nina Hagen (Sängerin), Johannes Oerding (Sänger)

Alvaro Soler: Campino (Sänger)

Wie sieht Mülli Müller bei „The Masked Singer 2021“ aus?

Mit einem Zeitaufwand von 900 Stunden ist Mülli Müller eines der aufwendigeren Kostüme der fünften Staffel „The Masked Singer“. „Bei Mülli Müller war die Größe unsere größte Herausforderung. Seine Tonne mit 1.100 Litern Fassungsvermögen ist so riesig, dass sie nicht mal mehr durch die Tür unserer Werkstatt passt“, so Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Und so sieht Mülli Müller aus:

Neben einem Gesamtgewicht von 68 Kilogramm wurde die Mülltonne – ebenfalls 60 Kilogramm schwer – auch genutzt, um ein paar passende Slogans gegen die Umweltverschmutzung zu platzieren. So heißt es dort unter anderem „Rettet den Planeten“ oder „There is no planet B“. Die Zeichnungen sind von Hand mit Acryllacken gemalt.

