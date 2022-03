„The Masked Singer“ 2022: Das Zebra – Spekulationen und Tipps

Das Zebra ist eines der zehn Kostüme der sechsten Staffel von „The Masked Singer“! Aussehen, Spekulationen und Tipps – alle Infos zum Zebra gibt es hier!

Wie sieht das Zebra bei „The Masked Singer“ 2022 aus?

Frech, frecher, das Zebra! Das Outfit des „TMS“-Zebras ist der Hingucker schlechthin. Sein Rock ist aus 20 Metern Tüll gefertigt – und mit Strasssteinen sowie Hunderten von Hand ausgeschnittenen Sternen verziert:

Dass die Anfertigung umständlich war, unterstreicht Maskenbauerin Marianne Meinl: „Einen Stoff, der sowohl gepunktet als auch gestreift ist, gibt es nicht einfach so zu kaufen. Deshalb haben wir das Muster selbst mit Airbrush aufgesprüht, was dem Zebra seinen einzigartigen und abenteuerlichen Look verleiht.“ Der extravagante Look des Zebras wird durch die übergroßen und handgefertigten Schuhe abgerundet.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist das Zebra? Spekulationen und Tipps

Wenige kleine Hinweise haben die „Masked Singer“-Macher schon gegeben: Sie bezeichnen das Zebra als „Youngster“, das lieber verrückte Klamitten in knalligen Farben als das klassische Schwarz-Weiß trägt.

Das sind die Tipps der Fans