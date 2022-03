„The Masked Singer“ 2022: Die Möwe – Spekulationen und Tipps

Die Möwe zählt zu einem der zehn Kostüme der sechsten Staffel von „The Masked Singer“! Aussehen, Spekulationen und Tipps – alle Infos zur Möwe gibt es hier!

Wie sieht die Möwe bei „The Masked Singer“ 2022 aus?

Insgesamt 700 Stunden Arbeit haben die Maskenbauerinnen und Maskenbauer um Marianne Meinl in die Möwe gesteckt. Und das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Das 2,50 Meter große Kostüm, dessen Flügelspannweite sogar drei Meter beträgt, besticht durch seine Erscheinung im Seemanns-Look:

„Die größte Herausforderung war die Statik des Kopfes“, verrät Meinl. „Der Hals der Möwe ist so lang, dass der Schwerpunkt sehr weit oben liegt. Der Kopf darf aber natürlich trotzdem nicht wackeln, sondern muss fest sitzen. Deshalb haben wir eine ausgeklügelte Gitterkonstruktion für den Hals verwendet, die eine gute Mischung aus Stabilität und Flexibilität ermöglicht.“

Und auch beim Fell der Möwe wurde ganze Arbeit geleistet: Drei verschiedene und eigenständig geleimte Fellarten wurden verwendet. Ein dickes Fell hat die Möwe also schon einmal. Mal sehen, ob sie dieses auch braucht.

Die Möwe bei „The Masked Singer“ 2022: Spekulationen und Tipps

Erste Hinweise haben die „Masked Singer“-Verantwortlichen zur Möwe schon gegeben: Sie vermietet an ihrem Heimatstrand der Nordseeküste nicht nur Strandkörbe sondern verteilt auch „Lachen To Go“. Die Möwe ist „Nordisch by Nature“ und lacht für ihr Leben gerne – und zwar unverkennbar laut.

