Weil die ursprüngliche Planung wegen Corona keinen Sinn mehr ergab, ist die beeindruckende Doku-Serie über das letzte Jahr von Michael Jordan bei den Chicago Bulls schon jetzt zu sehen. Der Hype und die Vorfreude in den USA sind groß. Und das zu Recht.

Jedes Kind kennt Michael Jordan. Womöglich gilt diese Aussage über den wohl besten Basketballspieler der Geschichte inzwischen schon nicht mehr. Oder eben so wie bei Muhammad Ali. Den haben die heute unter 25-Jährigen auch nicht live boxen gesehen.

Jordan und die Chicago Bulls holten ihre sechs Meisterschaften in der NBA in den 90ern zu einer Zeit, als nicht einer der aktuellen aktiven Basketballer in deutschen Jugend-Teams schon geboren war – und die Qualität der verfügbaren Clips auf Youtube ist auch eher überschaubar.

Alle Sendetermine auf Netflix

Montag, 20. April, 9:01 Uhr MESZ: „The Last Dance“, Episoden 1 & 2

Montag, 27. April, 9:01 Uhr MESZ: „The Last Dance“, Episoden 3 & 4

Montag, 4. Mai, 9:01 Uhr MESZ: „The Last Dance“, Episoden 5 & 6

Montag, 11. Mai, 9:01 Uhr MESZ: „The Last Dance“, Episoden 7 & 8

Montag, 18. Mai, 9:01 Uhr MESZ: „The Last Dance“, Episoden 9 & 10

Aber: Jedes Kind kennt Netflix. Und der Streaming-Anbieter hat ab Montag eine zehnteilige Doku-Serie über Michael „Air“ Jordan und die Bulls im Programm, die jeden Zuschauer die Größe und das unfassbare sportliche Können des inzwischen 57-jährigen Amerikaners wieder erleben und verstehen lässt.

Dazu liefert „The Last Dance“ einen faszinierenden Einblick in die Perspektive des Mannes, der weit über seine aktive Zeit hinaus den Ruf eines manisch vom Erfolg besessenen Menschen hatte – und wohl bei vielen älteren Menschen noch immer hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Video laden YouTube immer entsperren

„Jordan selbst hat ja schon gesagt, dass er nicht gerade als tolle Persönlichkeit rüberkommt“, sagte Basketball-Ikone Dirk Nowitzki der „Bild am Sonntag“. „Aber die Geschichte kannte ich schon aus der NBA – dass er ein Spieler war, der immer nur gewinnen wollte und deshalb seine Mitspieler nicht gut behandelt hat“, ergänzte der 41-Jährige, der sich die Doku selbst „auf jeden Fall“ anschauen will.

Worum geht es bei „The Last Dance“?

Im Zentrum der Doku steht die Saison 1997/1998. Die Bulls sind zu diesem Zeitpunkt binnen sieben Jahren fünf Mal NBA-Champion geworden, nach dem Titel-Hattrick von 1991 bis 1993 haben sie auch 1996 und 1997 den Pokal in der stärksten Basketball-Liga der Welt geholt. Seit Olympia 1992 und der Goldmedaille des US-Dream-Teams ist Basketball weit über die USA hinaus eine gefeierte Sportart. Die Bulls mit Jordan, Scottie Pippen und dem tätowierten und gepiercten Dennis Rodman sind das weltweit bekannteste Team, in ihrer Popularität vergleichbar mit Real Madrid im Fußball.

Doch die Bulls dieser Saison haben Probleme. Verletzungen, große Egos, einen Streit zwischen Trainer Phil Jackson und Manager Jerry Krause, der auch die Mannschaft nicht kalt lässt und dazu: Das Alter der Stars. Wie die Chicago Bulls es trotzdem schaffen, ein zweites Mal den NBA-Titel-Hattrick zu holen ist das vordergründige Thema der Doku-Serie. Ein Filmteam durfte damals das ganze Jahr beim Team sein und drehen, viele der Aufnahmen sind nach Angaben der beiden Hauptproduzenten ESPN und Netflix in der Öffentlichkeit bislang nicht gezeigt worden.

Ebenso sehr wie um diese eine Saison geht es aber auch um die Charaktere. Den in jeglicher Hinsicht unfassbar dominanten Jordan natürlich, aber eben auch Pippen, Rodman oder Steve Kerr, inzwischen Cheftrainer des dominierenden NBA-Teams der vergangenen Jahre, den Golden State Warriors. Der scheinbar verrückte Rodman mit seinen wilden Frisuren und den noch heute andauernden Eskapaden wird zu einem greifbaren Menschen.

Und Jordan zu einem Mann, der den Tränen nah ist, als er sinngemäß gefragt wird, ob es das wert gewesen ist: Der Erfolg im Tausch gegen den Ruf eines vom Ehrgeiz zerfressenen Psychos, der seine Mitspieler schikaniert. Den aber zumindest die ganze Welt kannte. Vielleicht ja doch noch immer.