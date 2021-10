Mit „Temptation Island VIP 2021“ zeigt RTL+ (ehemals TVNOW) ab dem 11. November 2021 die „Promi“-Variante der Dating-Show, bei der Paare durch 24 willige Single-Frauen und -Männer auf die Beziehungsprobe gestellt werden. In zehn Folgen testen die Pärchen, welche während des Experiments in zwei separaten Villen leben, ihre Treue.

Können die Temptation-Teilnehmer trotz warmer Urlaubsatmosphäre, Alkohol in Massen und heißen Männern und Frauen um sich herum der Verführung widerstehen?

Wir zeigen alle Kandidaten, geben Euch Infos zu der VIP-Variante von Temptation Island 2021 und halten Euch auf dem Laufenden.

Welche Promi-Paare sind bei Temptation Island VIP 2021 dabei?

In der zweiten Staffel der VIP-Auflage von „Temptation Island“ sind das Promi-Big-Brother-Paar Emmy und Udo Bönstrup, der Ex-Love-Island-Kandidat Henrik und die Influencerin Paulina, die Ex-Love-Island-Kandidatin Sandra Janina und ihre Freund Juliano, Kate Merlan und ihr Jakub zu sehen. Alle Kandidaten-Paare von Temptation Island 2021 im Porträt:

Temptation Island VIP 2021: Emmy und Udo Bönstrup

Das Paar, das sich bei Promi Big Brother 2020 kennengelernt hat, führte zunächst eine Freundschaft Plus, weil die Blondine noch weitere Liebhaber am Start hatte. Im März 2021 machte Emmy – zu Udos Verärgerung ohne seine Erlaubnis – die Beziehung vor der Bild-Zeitung öffentlich. Seither sind sie „irgendwie“ ein Paar. Die L-Bombe konnten beide bisher nicht platzen lassen. Kann die Beziehung auf diesem wenig standfesten Fundament die Liebes-Probe bei Temptation Island VIP bestehen?

Temptation Island VIP 2021: Kandidaten-Paar Henrik „Bon Schlonzo“ und Paulina

„Bon Schlonzooo“ kennen wir spätestens seit seiner Teilnahme bei Love Island. Bereits während seiner Zeit in der Love-Island-Villa war sich ihre Mutter sicher: Henrik ist ein super Match für Paulina. Seit November 2020 sind die Influencerin und ihr Henrik tatsächlich ein Paar und leben sogar gemeinsam mit ihrem Hund in einer Wohnung in Köln. Das klingt zwar alles idyllisch, jedoch kennen Trash-TV-Liebhaber auch die Badboy-Seite des blonden Schönlings. Ob sich Henrik dieses Mal gegen seine Vorliebe für Blondinen in der Temptation-Island-Villa durchsetzen kann? Es bleibt spannend.

Temptation Island VIP 2021: Kandidaten-Paar Kate Merlan und Jakub

Kate Merlan und ihr Jakub waren eigentlich nur Nachbarn – bis der 25-Jährige auf Instagram in ihre DMs slidete, um sie näher kennen zu lernen. Mittlerweile wohnen das Tattoo-Model und der Fußballer zusammen. Bei Temptation Island VIP 2021 will vor allem Kate testen, ob Jakub ihr wirklich treu sein kann.

Temptation Island VIP 2021: Kandidaten-Paar Sandra und Juliano

Sie wurde als Granate bei Love Island bekannt, als sie die Beziehung zwischen Henrik und Aurelia sprengte. Jedoch hielt die Liebelei zwischen den Ex-Love-Island-Kandidaten Sandra und Henrik nicht lange an. Seit November 2020 ist die Blondine mit ihrem Juliano zusammen. Das Beziehungsexperiment bei Temptation Island VIP geht die Erfurterin ein, um ihrem Freund noch besser vertrauen zu können. Juliano, der sich sehnlichst eine Familie und Kinder wünscht, will durch das Trash-TV-Format sichergehen, dass Sandra tatsächlich die richtige Frau für ihn ist.

Welche Singles ziehen in die Villen von Temptation Island VIP 2021 ein?

Aus den jeweils zwölf Single-Männern und -Frauen suchen sich die Promis vorab einen Favoriten aus, bei dem sie glauben, dass er oder sie ihrer Beziehung am ehesten an den Kragen gehen kann.

Insgesamt 24 Singles versuchen den Promis den Kopf zu verdrehen. Dabei sind einige Singles dabei, die wir bereits aus diversen TV-Formaten kennen.

Temptation Island VIP 2021: Das sind die Singles

Chey (bekannt aus: Paradise Hotel 2020)

(bekannt aus: 2020) Lukas (bekannt aus: Take me out XXL 2021)

(bekannt aus: Take me out XXL 2021) Julia (bekannt aus: Love Island 2019)

(bekannt aus: 2019) Miguel (bekannt aus: Paradise Hotel 2019)

(bekannt aus: 2019) Mila Jane (bekannt aus: Next Please)

(bekannt aus: Next Please) Dominik (bekannt aus: Are You The One ? 2020)

(bekannt aus: ? 2020) Special Guest Diogo (bekannt aus: Temptation Island 2019, Are You The One ? – Reality Stars in Love 2021)

Wer moderiert Temptation Island VIP 2021?

Neben den vier Promi-Paaren ist erneut Moderatorin Lola Weippert mit von der Partie. Die 25-Jährige ist bereits aus der vorherigen Temptation-Island-Staffel dafür bekannt, dass sie bei den Lagerfeuern, die als Status-Updates für die Paare dienen, ohne größere Hemmungen immer jene Fragen stellt, die den Kandidaten besonders an die Nieren gehen.

Auch aus Formaten wie „Das Supertalent“ und „Prince Charming“ ist die schöne Moderatorin bekannt.

Temptation Island VIP 2021 im Sendetermine und Stream

Am 11. November 2021 wird die erste Folge von „Temptation Island VIP 2021“ auf RTL+ (ehemals TVNOW) veröffentlicht. Durch den Premium-Account könnt Ihr sämtliche Trash-TV-Formate im ersten Monat kostenlos und anschließend für 4,99 Euro im Monat verfolgen und ältere Folgen nachschauen. Ohne einen entsprechenden Premium-Account kann nur die aktuellsten Episode gestreamt werden.

Wann RTL+ die neueste Folge von „Temptation Island VIP“ veröffentlicht, seht Ihr in der folgenden Übersicht:

Temptation Island VIP 2021 Folge 1: 11.11.2021

11.11.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 2: 18.11.2021

18.11.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 3: 25.11.2021

25.11.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 4: 2.12.2021

2.12.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 5: 9.12.2021

9.12.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 6: 16.12.2021

16.12.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 7: 23.12.2021

23.12.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 8: 30.12.2021

30.12.2021 Temptation Island VIP 2021 Folge 9: 6.1.2022

6.1.2022 Temptation Island VIP 2021 Folge 10: 13.1.2022

Welche Promi-Paare waren 2020 bei Temptation Island VIP dabei?

In der ersten VIP-Auflage der berühmten RTL-Show „Temptation Island“ waren Willi und Jasmin Herren, Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Herr, Calvin Kleinen und seine Roxy sowie Stephie Schmitz und Julian Evangelos mit von der Partie. Wir haben für Euch einen genaueren Blick auf die Temptation-Pärchen geworfen:

Temptation Island VIP 2020: Jasmin und Willi Herren

Nach ihrer heimlichen Hochzeit im Sommer 2018 war das Ehepaar Herren auch im Sommerhaus der Stars 2019 zu sehen. Besonders Willi sorgte damals für viele Diskussionen. Er gestand in der Zeit im Sommerhaus nicht nur offen und ehrlich eine Affäre gehabt zu haben, sondern legte sich auch ganz öffentlich mit Schlager-Kollegen Michael Wendler und seiner Laura an.

Nach diversen Trennungsgerüchten wollten Willi und seine Frau Jasmin einmal mehr ihre Liebe unter Beweis stellen. Ihre Liebe bestand die Probe bei Temptation Island VIP 2020. Wenige Monate später folgte dennoch die Trennung. Am 20. April 2021 verstarb Willi Herren mit nur 45 Jahren.

Temptation Island VIP 2020: Giulia Siegel und Ludwig Heer

Auch Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer nahmen beim „Sommerhaus der Stars“ teil – jedoch bereits im Jahr 2017. Seitdem ist es einigermaßen ruhig um das „Promi“-Paar geworden. Während ihr Freund, der hauptberuflich Koch ist, sich bei einigen wenigen Fernsehauftritten zeigte, ist Giulia Siegel kein unbeschriebenes Blatt: 2009 nahm sie beim „Dschungelcamp“ teil, wurde schnell als die „Camp-Zicke“ schlechthin bekannt und verließ das Camp aufgrund von Rückenschmerzen frühzeitig auf eigenen Willen.

Zwischen Giulia und Ludwig kriselte es während ihrer Teilnahme bei Temptation Island VIP 2020 gewaltig. Am Ende gelang es ihnen jedoch sich zusammen zu raufen.

Temptation Island VIP 2020: Calvin Kleinen und Roxy

Nanu, die beiden haben wir doch schon einmal vor nicht all zu langer Zeit bei Temptation Island gesehen? Der 27-jährige Calvin nahm damals jedoch noch mit seiner Ex-Freundin Pia Peukmann teil. Die Beziehung von Calvin und Pia bestand den Treue-Test nicht, da Calvin der Versuchung unter anderem von Single-Frau Roxy nicht widerstehen konnte. Im Juni 2020 machten die ehemaligen Dating-Show-Teilnehmer dann ihre Beziehung mit einem Instagram-Post öffentlich.

Den Treuetest auf der Insel bestand Calvin leider nicht. Und auch Roxy suchte Trost bei einem der heißen Single-Männer. Inzwischen ist das Paar getrennt.

Temptation Island VIP 2020: Stephie Schmitz und Julian Evangelos

Auch für Stephie Schmitz und Julian Evangelos sind Dating-Shows kein Neuland: Die beiden lernten sich bei der ersten Staffel von Love Island kennen und sind seither untrennbar. Anfang 2018 hielt Julian schließlich um die Hand seiner Liebsten an. Damit aber nicht genug: Da es für die sogenannten Trash-TV-Sternchen nach der Teilnahme in derartigen Formaten bekanntlich schwer ist, zurück in die Realität zu finden, nahmen Stephie und Julian auch noch an der dritten Sommerhaus-der-Stars-Staffel teil. Um ihrem Trash-TV-Erfolg aufrecht zu erhalten, machten die beiden ehemaligen Love-Island-Kandidaten bei der ersten Staffel von Temptation Island VIP mit.

Thema war vor allem die Zukunftsplanung der beiden Realitystars. Fans fragten sich: Will Julian wirklich keine Kinder oder unterdrückt er seinen Wunsch nach eigenem Nachwuchs für Steffi? Anscheinend haben die beiden ihre Probleme klären können – sie sind bis heute ein Paar.

