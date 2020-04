Das TV-Experiment geht in die zweite Runde. Auf „Temptation Island“ 2020 stellen vier neue Paare ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf eine harte Probe. Können sie der „Versuchung im Paradies“ widerstehen?

Wir beantworten die wichtigsten Fragen und halten euch Folge für Folge auf dem Laufenden:

Was passiert in den einzelnen Folgen?

Folge 1: Bis zum ersten Sex ist es nicht mehr weit

Folge 2: „Das sind richtige Nutten“

Folge 3: Siria steht kurz vor dem Kollaps

Folge 4: „Flutsch“-Party, Po-Massage – und eine Trennung?

Folge 5: Siria zieht aus – Tränen-Ausbruch bei Pia!

Folge 6: Die erste Trennung dürfte nur der Anfang sein

Folge 7: Jacky rastet aus, Mateo kündigt Rache an

Folge 8: Pia geht fremd, Hanna lässt sich fesseln

Folge 9: Heiße Bettspiele und die nächste Trennung

Welche Kandidaten-Paare sind 2020 mit dabei?

In der zweiten Staffel mit dabei sind Siria und Davide aus Pforzheim, Hanna und Till aus Flensburg, Michelle und Mateo aus Innsbruck sowie Pia aus Alsdorf und Calvin aus Übach-Palenburg. Und so sehen sie aus:

Siria und Davide

Michelle und Mateo

Pia und Calvin

Hanna und Till

Alle Sendetermine im Überblick:

„Temptation Island“ 2020 ist ab dem 18. Februar im kostenpflichtigen Stream auf TVNOW zu sehen. Die Folgen laufen immer dienstags:

Folge 1: Dienstag, 18. Februar

Folge 2: Dienstag, 25. Februar

Folge 3: Dienstag, 3. März

Folge 4: Dienstag 10. März

Folge 5: Dienstag, 17. März

Folge 6: Dienstag, 24. März

Folge 7: Dienstag, 31. März

Folge 8: Dienstag, 07. April

Folge 9: Dienstag, 14. April

Folge 10: Dienstag, 21. April

Zwei Wochen später, seit dem 3. März, läuft die neue Staffel auch im Free-TV bei RTL. Die Folgen laufen ebenfalls immer dienstags:

Folge 1: Dienstag, 3. März, 23 Uhr

Folge 2: Dienstag 10. März, 23 Uhr

Folge 3: Dienstag, 17. März, 23 Uhr

Folge 4: Dienstag, 24. März, 23 Uhr

Folge 5: Dienstag, 07. April, 23 Uhr

Folge 6: Dienstag, 14. April, 23 Uhr

Folge 7: Dienstag, 21. April, 23 Uhr

Folge 8: Dienstag, 28. April, 23 Uhr

Folge 9: Dienstag, 5. Mai, 23 Uhr

Folge 10: Dienstag, 12. März, 23 Uhr

Wer moderiert Temptation Island 2020?

Das Format wird erneut moderiert und begleitet von Angela Finger-Erben, die seit 2006 für RTL arbeitet. Sie moderierte zunächst das Starmagazin „Exclusiv“, später dann „Punkt 12“, „Punkt 6″und „Punkt 9“. Seit 2018 ist sie im Livetalk „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“ zu sehen, welcher nach jeder Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kommt. Außerdem moderiert sie seit der 3. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ das Wiedersehen am Ende der jeweiligen Staffel.

Wo wurde Temptation Island gedreht?

Gedreht wurde diese Staffel auf Bali.

Wie ist das Konzept des TV-Formats?

Bei „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ testen die Paare nichts Geringeres als ihre Liebe zueinander, indem sie aufregende Wochen im Paradies verbringen – allerdings getrennt voneinander, in zwei exklusiven Luxusvillen.

Doch alleine werden sie nicht sein; denn erneut warten insgesamt 24 sexy Singles anderen Geschlechts darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu treffen, zu daten und möglicherweise zu verführen.

Die Paare stehen vor der bisher größten Herausforderung ihrer Beziehung. Wird aus dem Treuetest auf „Temptation Island“ ein „In Treue fest“ oder wird sich am Ende alles ändern?

Nach dem Kennenlernen der Singles beginnt für die vergebenen Frauen und Männer die Zeit der Wahrheit auf „Temptation Island“. Wer übersteht wie die Zeit der Trennung ohne zärtliche Berührungen – zumindest von dem eigenen Partner?

Bilanz gezogen wird nach zwei Wochen: Es ist Zeit für Erklärungen, Entschuldigungen, bittere Vorwürfe oder einfach Erleichterung. Jetzt zeigt sich, ob die Paare noch zusammenbleiben oder von nun an lieber getrennte Wege gehen wollen. Bei wem wird die Liebe siegen und bei wem die Versuchung größer sein?

Wann begann die zweite Staffel?

Start der neuen Staffel war am 18. Februar 2020. Immer dienstags gibt es eine von insgesamt zehn neuen Folgen auf TVNOW. Zwei Wochen später, ab 3. März 2020, strahlt RTL, ebenfalls immer dienstags, um 23 Uhr, alle Folgen der 2. Staffel auch im Fernsehen aus.

Was ist neu in Staffel 2?

Der Blick durchs Schlüsselloch. Alle (Singles & Vergebene) können sehen, was in der anderen Villa passiert. Ausgewählte Momente werden unregelmäßig auf Bildschirmen in der jeweils anderen Villa eingespielt. So kann sich der ein oder andere schon mal auf so manch unerwartete Offenbarung einstellen.

Ebenfalls neu: Wenn die Kandidaten sich im Verlauf der Staffel bereits näher kennengelernt haben, beginnt die letzte große Versuchung: die „Temptation Dates“ mit anschließender Übernachtung, nur zu zweit. Die Flirt-Partner verbringen einen unvergesslichen Tag mit aufregenden Aktivitäten und lassen diesen in einer gemeinsamen Nacht in einem romantischen Hotel ausklingen – außerhalb der Villen und an jeweils neuen Orten. Was wird passieren? Springt der Funke über?