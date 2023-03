„Tatort“-Ermittlerteams: Alle aktuellen Kommissare auf einen Blick

Der „Tatort“ am Sonntag im Ersten: Regelmäßig um Punkt 20.15 Uhr führt für viele Zuschauer kein Weg vorbei an der kultigen Krimiserie, die einst am 29. November 1970 gestartet ist. Auffallend: Während zu Beginn in den 70er- und 80er-Jahren vermehrt einzelne Kommissare die Heldenrolle übernommen haben, führt spätestens seit Mitte der 90er kein Weg mehr am Ermittler-Duo vorbei. Die Auflistung der aktuellen Teams, die aktuell im Tatort für euch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Verbrecherjagd gehen, findet ihr in unserer Fotostrecke.

Was wäre ein “Tatort” ohne die passenden Ermittler? Die seit 1970 bestehende Krimireihe hat bereits viele prominente Gesichter kommen und gehen sehen. Wir stellen euch die aktuellen Kommissare und Ermittlerteams vor. Foto: ARD Seit 2021 ermitteln Liv Moormann (Jasni Fritzi Bauer), Mads Andersen (Dar Salim) und Linda Selb (Luise Wolfram) für den Tatort Bremen. Letztere gehörte bereits dem vorherigen Ermittlerteam aus Bremen an. Foto: Michael Ihle/Radio Bremen/ARD/dpa Seit 2020 für den Tatort Zürich verantwortlich: die erfahrene Polizistin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Fallanalytikerin Tessa Ott (Carol Schuler). Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa Die beiden Ermittler aus Saarbrücken im Saarland kennen sich bereits aus ihrer Kindheit: Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) knacken seit 2020 knfflige Fälle. Zu den ersten Folgen gehörten “Das fleißige Lieschen” und “Der Herr des Waldes”. Foto: Oliver Dietze/dpa Seit 2017 gibt es den Schwarzwald-Tatort: Im Raum Freiburg und Umgebung ermitteln Hauptkommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) und Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). Foto: Sebastian Gollnow/dpa Seit 2016 ermitteln Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) in Mainz. Die Premiere von Heike Makatsch, “Fünf Minuten Himmel”, fand in Freiburg statt. Foto: Daniel Dornhöfer/SWR/dpa Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) gehören zum Tatort-Team im Dresden, welches seit 2016 ermittelt. In die Rolle ihres Vorgesetzten und Kommissariatsleiters Peter Michael Schnabel schlüpft Martin Brambach. Bis Folge 6 (2018) war zudem Henni Sieland (Alwara Höfels) an Bord. Foto: MDR/Hardy Spitz/obs Ein starkes Team bilden Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) für den Tatort Franken, der seit 2015 läuft. Foto: Hagen Keller/BR/Hager Moss Film/ARD/dpa Seit 2015 für den Tatort aus Frankfurt am Main aktiv: Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch), hier zu sehen in einer Szene des "Tatort: Finsternis" (18. April 2022). Foto: Bettina Mueller/HR/Degeto/dpa Robert Karow (Mark Waschke) und Nina Rubin (Meret Becker) waren von 2015 bis 2022 für den Tatort Berlin zuständig. In der 15. Folge “Das Mädchen, das allein nach Haus’ ging” stirbt Rubin – und wird fortan von Susanne Bonard (Corinna Harfouch) vertreten. Foto: Hans Joachim Pfeiffer/rbb/ARD/dpa Starkes Tatort-Duo aus Hamburg: Seit 2013 sind hier Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim) beschäftigt – allerdings in unregelmäßigen Abständen. Folge 1 lief am 10. März 2013, Folge 5 “Tschiller: Off Duty” als Kinofilm am 8. Juli 2018, Folge 6 “Tschill Out” als Fortsetzung der Geschichte am 5. Januar 2020. Foto: Axel Heimken/dpa Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) kennt die Gesetze der Straße und ermittelt regelmäßig seit 2013 für den Tatort Hamburg. Seit 2016 an seiner Seite: die kühle und unnahbare Bundespolizistin Julia Grosz (Franziska Weisz). Foto: NDR/O-Young Kwon Seit 2012 hat der Tatort Dortmund bereits einige Ermittler begrüßt: Der für den einen oder anderen Ausraster bekannte Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) wurde bis 2022 begleitet von Martina Bönisch (Anna Schudt) und bis 2017 von Daniel Kossik (Stefan Konsarske). Seit 2021 mit an Bord ist Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger): Sie tritt in die Fußstapfen von Nora Dalay (Aylin Tezel, bis 2020). Foto: Henning Kaiser/dpa Kriminalhauptkommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) in einer Szene des "Tatort: Murot und das Prinzip Hoffnung" (21. November 2021) aus Wiesbaden. Die Tatort-Folgen des Hessischen Rundfunks laufen bereits seit 2010. Foto: Bettina Müller/HR/ARD/dpa Seit 2008 für den Tatort aus Stuttgart aktiv sind Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Foto: Benoit Linder/SWR/ARD/dpa Tatort-Kult aus Kiel seit 2003: der wortkarge Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg) wird seit 2018 fest von Mila Sahin (Almila Bariacik) unterstützt. Mittlerweile steht fest: 2025 will Milberg mit Borowski in Rente gehen. Foto: dpa Auch Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) dürfte dem ein oder anderen Tatort-Fan ein Begriff sein: Bereits seit 2002 ermittelt sie in Hannover sowie in Dörfern und Städten in Niedersachsen, seit 2019 in Göttingen zusammen mit Anais Schmitz (Florence Kasumba). Foto: NDR/Christine Schroeder/Das Erste/obs Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Börne (Jan Josef Liefers) bringen es für den Münster-Tatort seit 2002 auf über 43 Folgen. Hier sind sie in einer Szene des Falls "Des Teufels langer Atem" (Ausstrahlung am 16. Januar 2022) zu sehen. Foto: Thomas Kost/Molina Film/WDR/dpa Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und ihr Kollege Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) sind für den Tatort Wien zuständig, letzterer bereits seit 1999 in über 50 Folgen. Foto: ARD Degeto/ORF/Film 27/Hubert Mican Kölscher Tatort-Kult: Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) sind eines der absoluten Top-Teams im Tatort-Kosmos und bringen es seit 1997 zusammen auf 86 Folgen (Stand: März 2023). Zuvor war die Figur des Max Ballauf bereits im Düsseldorfer Tatort zu sehen. Foto: WDR/Kerstin Stelter Seit 1991 für den Tatort München ermitteln Ivo Batic (Miroslav Nemecl) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). Hier nimmt das Kult-Team den “Hackl” (Burghart Klaußner) mit – die gleichnamige, 92. Folge lief am 12. März 2023. Foto: Hendrik Heiden/Tellux Film GmbH/BR/dpa Tatort-Urgestein Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ermittelt zusammen mit Johanna Stern (Lisa Bitter) in Ludwigshafen. Von 1996 bis 2018 an ihrer Seite: Mario Kopper (Andreas Hoppe). Foto: Ulrich Perrey/dpa

Der „Tatort“ im Jahr 2023: Zahlen, Fakten, Kurioses

In nun bereits über 50 Jahren Tatort und über 1200 Filmen waren bisher über 100 Ermittler im Einsatz, viele davon als Team.

>> Eine „Tatort“-Legende verabschiedet sich: Kieler Ermittler Klaus Borowski hört auf <<

Zu den bekanntesten und populärsten Hauptkommissaren der Serie gehören Batic und Leitmayr (Miro Nemec und Udo Wachtveitl): Beide kümmern sich um den Tatort München und sind seit 1991 aktiv. Bislang wurden 92 Folgen mit ihnen ausgestrahlt – zuletzt „Hackl“ am 12. März 2023.

>> Eine komplette Auflistung aller Tatort-Teams findet ihr hier! <<

Auch die SWR-Hauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) thront weit oben auf der Bekanntheits-Skala: Als dienstälteste Ermittlerin ist sie seit 1989 für den Tatort-Krimi aus Ludwigshafen verantwortlich. 77 Folgen konnte sie während dieser Zeit absolvieren – zuletzt „Lenas Tante“ am 22. Januar 2023.

Wer „Tatort“ sagt, muss auch „Ballauf und Schenk“ sagen: die von Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär verkörperten Kommissare aus Köln feierten ihren ersten Auftritt am 5. Oktober 1997 und bringen es seitdem auf stolze 86 Fälle. Zuletzt erschien „Schutzmaßnahmen“ am 1. Januar 2023.

>> „Tatort“ heute: Die TV-Übersicht – wann und wo läuft heute welche Folge im Programm? <<

Im Ausland wird der „Tatort“ unter dem Titel „Scene of the Crime“ in etwa 50 Ländern vermarktet. In den Niederlanden laufen die Folgen regelmäßig mit Untertiteln im Fernsehen.

In Sachen Zuschauerzahlen ganz vorne sind der Tatort aus Münster und Nürnberg (seit 2015 mit jeweils rund 13, bzw. 10 Millionen Zuschauern). Aber auch die restlichen Standorte schneiden meist sehr gut ab: der „Tatort“ gehört zu den populärsten Krimiserien im deutschen Fernsehen.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Die erste Tatort-Folge hört auf den Namen „Taxi nach Leipzig“ und erschien am Sonntag, dem 29. November 1970 – mit Walter Richter als Kommissar Paul Trimmel.