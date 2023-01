TV & Fernsehen

Tatort am Sonntag, 8. Dezember: Das passiert in „Totes Herz“ aus Dresden

5. Januar 2023

Die Chefin einer familiengeführten Gärtnerei wird erschlagen. Ihr Schwiegersohn hat den Tatverdächtigen wegrennen sehen. Der Fall scheint klar – aber nur auf den ersten Blick.

Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Kommissariatsleiter Peter-Michael Schnabel (Martin Brambach) am Tatort in der Gärtnerei Teichmann in einer Szene des "Tatort: Totes Herz". Der Krimi aus Dresden läuft am 08.01.2023 im Ersten. Foto: Hardy Spitz/MDR/MadeFor/ARD/dpa