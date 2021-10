Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 29. Oktober 2021 von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr zeigt der SWR eine neue Ausgabe. Das Thema: „Hinter der Fassade“. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 22. Oktober:

Wolke Hegenbarth

Dolly Buster

Lothar Binding

Anne Glassner

Martin Heidlmair

Dr. Hans-Günter Weeß

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 22. Oktober:

„Um den Schlaf gebracht“

Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat ein Jahr fast ohne Schlaf gelebt. Nach der Geburt ihres Sohnes konnte sie lange Zeit maximal zwei Stunden schlafen. Sie weiß, was es bedeutet, völlig übermüdet und gerädert durch den Tag zu gehen: “Vom Gefühl her ist es wie ein Jahr Liebeskummer. Nichts macht Spaß, ich wollte niemanden sehen, hatte zu nichts Lust.” Eine Erfahrung, die sie bis an ihre körperlichen und psychischen Grenzen brachte – und darüber hinaus.

Bis an den Rand des Suizids trieben Dolly Buster ihre Schlafprobleme. Die einstige Erotikdarstellerin und heutige Buchautorin wusste sich nach einem schweren Tinnitus nur noch mit Schlafmitteln zu helfen: ”Ich habe noch nie eine Droge genommen, aber bei diesen Tabletten ist das so, dass die Abhängigkeit sofort anschlägt.” Statt Linderung zu erfahren, rutschte sie immer tiefer in eine schwere Abhängigkeit.

Zu viel Schlaf ist für Lothar Binding vergeudete Lebenszeit. 23 Jahre saß der SPD-Politiker im Bundestag und arbeitete meist bis tief in die Nacht. Für den überzeugten Wenigschläfer sind kurze Nächte keine Qual, sondern ein Gewinn an Lebensqualität: „Ich hole mit diesem Schlafrhythmus alles heraus. Ich möchte einfach nicht so viel von meinem Leben verschlafen.”

Ob in Auto-Werkstätten oder in Schaufenstern – Anne Glassner lässt sich an ungewöhnlichen Orten beim Schlafen beobachten. “Diese Zeit, wo wir uns nicht kontrollieren können, Träume auftauchen und wir in eine andere Realität und Welt eintauchen – das ist etwas total Faszinierendes”, findet die Künstlerin. Mit ihren Auftritten möchte sie auf unsere zunehmend rastlose Gesellschaft aufmerksam machen und für mehr Schlaf werben.

Beruflicher Druck und Stress brachten Martin Heidlmair regelmäßig um den Schlaf. Erst als der Banker seinen gut bezahlten Job an den Nagel hängte und sein Leben radikal umstellte, kam er zur lang herbeigesehnten Nachtruhe. “Die Einschlafprobleme und Schlafprobleme sind komplett weg. Ich kann mich am nächsten Tag teilweise nicht mehr an den Einschlafvorgang erinnern.”

Dass Schlafstörungen längst zur Volkskrankheit in Deutschland geworden sind, weiß Dr. Hans-Günter Weeß. Davon seien nicht nur Berufstätige, sondern auch Kinder, Jugendliche und ältere Menschen betroffen. “Wir brauchen eine Wertschätzung des Schlafes”, sagt der Somnologe und Psychotherapeut. In einem interdisziplinären Schlafzentrum behandelt er Menschen mit Schlafproblemen und verhilft ihnen wieder zu einem gesunden, erholsamen Schlaf.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 30. Oktober, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 30. Oktober, 11:55 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

