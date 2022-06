„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 3. Juni 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 3. Juni:

Renate Schmidt

Christel Pfisterer und Chiara Biegel

Ramona Waldmann und Tanisha Winterstein

Katja Kullmann

Ursula Karven

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 3. Juni:

„Oma, Tochter, Enkelin – was Frauen wichtig ist“

Bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in den letzten Jahrzehnten viel passiert. Vieles, was für die Generation der Großmütter noch undenkbar war, ist für ihre Enkelinnen heute ganz selbstverständlich. Doch: Wie weit sind wir wirklich?

Der Lebensweg, auf den Renate Schmidt heute zurückblickt, ist für eine Frau ihrer Generation alles andere als gewöhnlich. Mit 17 Jahren wird sie schwanger, muss das Gymnasium verlassen – und wählt trotzdem den Weg in den Beruf und später in die Politik. Als Bundesministerin für Familien und Frauen machte sie sich für die Anliegen von Frauen stark. Heute sagt sie: „Juristisch haben wir die Gleichberechtigung erreicht. Aber faktisch ist es nach wie vor nicht der Fall.“

Eine ganze Generation trennt Christel Pfisterer und Chiara Biegel – und trotzdem fühlen sich die Oma und ihre Enkelin eng verbunden. Während für Christel die Entbehrungen der Nachkriegszeit das Leben prägten, stehen Chiara heute anscheinend alle Türen offen. Und sie weiß zu schätzen, dass Frauen heute nicht mehr nur als Ehefrau und Mutter leben können. Sie sagt: „Am wichtigsten ist, dass man heute ein eigenständiges Leben führen kann und nicht mehr an irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge gebunden ist.“ Und ihre Oma ergänzt: „Ich bin froh, dass das so ist. Die haben die Chance, freier und unabhängiger zu sein.“

Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, das war für Ramona Waldmann lange Zeit kaum möglich. Aufgrund von Schicksalsschlägen und unglücklichen Beziehungen blieben ihr nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Erst spät fasste sie den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Für ihre Tochter Tanisha Winterstein ist das ein Ansporn, schon in jungen Jahren ihren eigenen Weg zu gehen. Sie sagt: „Ich will mein Leben so führen, wie ich es will, und nicht, wie jemand anders sagt, dass es richtig ist.“ Und auch ihre Mutter Ramona ist überzeugt: „Heute sehe ich mich als eine starke Frau, ich würde mich niemals geringwertiger einschätzen als ein Mann.“

Für Katja Kullmann ist eines ganz klar: „Allein zu leben ist in einer Frauen-Biografie eine von vielen Möglichkeiten. Das ist kein Notfallprogramm oder ein Problemfall-Leben.“ Denn häufig, so die Autorin und Journalistin, werden alleinstehende Frauen nach wie vor bemitleidet oder belächelt. Dabei sei wahre Gleichberechtigung erst dann möglich, wenn allen Frauen klar ist, dass sie nicht auf Männer angewiesen sind.

Unter dem Stichwort #metoo wurde in den letzten Jahren viel über sexuelle Übergriffe gesprochen. Doch die Schauspielerin Ursula Karven sagt: Geändert hat sich kaum etwas. Sie fordert einen besseren Schutz für Frauen vor sexueller Belästigung. „Ich werfe der Politik vor, realitätsfern zu sein“, so Karven, die sich nun als Initiatorin einer Petition dafür einsetzt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 4. Juni, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 4. Juni, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

