„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 22. Juli 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 22. Juli:

Shirin Soraya

Rosi Schneider

Denise Dachs

Jan-Eric Kaiser

Christoph Egerding-Krüger

Prof. Marc Schönwiesner

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 22. Juli:

„Lärm, Krach, Radau – wie viel halten wir aus?“

Shirin Soraya

Stille kennt Shirin Soraya nicht – seit fast 16 Jahren hat die Schauspielerin einen Tinnitus. Tagaus, tagein wird sie von dem nervenaufreibenden Geräusch begleitet, das sie zur Verzweiflung trieb: „Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Ich habe nur gedacht: Das muss weggehen!“ Nachdem zahlreiche Therapien keine nachhaltige Besserung brachten, hat sie gelernt, den Tinnitus als guten Freund zu betrachten.

Rosi Schneider

Das Backsteinhaus von Rosi Schneider könnte ein idyllischer Ort sein, wären da nicht die Züge. Rund 250 Eisenbahnen brettern täglich an dem Grundstück im Mittelrheintal vorbei. Mittlerweile plagen die Rentnerin etliche gesundheitliche Probleme, die sie auf den Lärm zurückführt. Eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht: „Man hat einfach das Gefühl, dass das nicht wahr sein kann. Der Staat müsste seine Bürger ja eigentlich vor Lärm schützen.“

Denise Dachs

Kauen, Schlucken, Tütenrascheln: Es sind alltägliche Geräusche, die Denise Dachs quälen. Seit ihrer Kindheit leidet sie an einer extremen Geräuschempfindlichkeit. Wenn es zu viel wird, reagiert sie mit Tics: „Ich habe Kopfzucken, ich schnipse und dann fang ich auch an mit Treten.“ Manchmal wird die junge Frau sogar ohnmächtig oder muss sich erbrechen. Verständnis haben nur wenige Menschen in ihrem Umfeld, und erst seit kurzem weiß sie, was sich hinter ihrem Leiden verbirgt.

Jan-Eric Kaiser

Wummernde Bässe waren lange Zeit ein wichtiger Teil im Leben von Jan-Eric Kaiser. Als Techno-DJ beschallte er über 15 Jahre lang sich selbst und das Partyvolk in Clubs: „Es wurde immer intensiver und länger – und der Preis wurde höher. Man brauchte von Montag bis Mittwoch, um sich körperlich davon zu erholen.“ Heute hat er dem exzessiven, lauten Partyleben den Rücken gekehrt und als Yogalehrer die Stille für sich entdeckt.

Christoph Egerding-Krüger

Grölen, kreischen, pöbeln – wenn in der Heidelberger Altstadt gefeiert wird, ist für Christoph Egerding-Krüger an erholsamen Schlaf nicht zu denken. „Kein Wochenende mehr ohne diese ausufernden Partys. Das ist wie Ballermann“, klagt der pensionierte Schulleiter. „Ich bin kein Spießer. Wenn man aus dem Rheinland kommt, dann versteht man es zu feiern“, sagt er. Doch dieser Radau geht ihm zu weit. Darum kämpft er seit Jahren mit einer Bürgerinitiative für mehr Ruhe.

Prof. Marc Schönwiesner

Prof. Marc Schönwiesner weiß, welche verheerenden Folgen Lärm für uns haben kann. Der Neurobiologe von der Universität Leipzig erforscht, wie wir Geräusche wahrnehmen und was sie in uns bewirken. Was als Lärm empfunden wird, ist mitunter sehr unterschiedlich: „Da geht es nicht um die Lautstärke, sondern um die Qualität und Beschaffenheit.“ Ein lauter Wasserfall wird oft als angenehm empfunden, während das Aneinanderreiben von Metall viele erschaudern lässt.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 23. Juli, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 23. Juli, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

