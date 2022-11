„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung am Freitag

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 18. November 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr eine Ausgabe vom Nachtcafé aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 18. November

Xenia Seeberg

Thomas Bruckner

Andreas Müller

Silvia Fink-Eisinger

Leonie Arnold

Dr. Ina Schmied-Knittel

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 18. November

Ich sehe was, was du nicht siehst – von Magie und Übersinnlichem

Ob Magie, Geister oder Hexerei – das Übersinnliche übt eine große Faszination auf viele Menschen aus. Doch was reizt uns an paranormalen Phänomenen so sehr?

Die Schauspielerin Xenia Seeberg ist überzeugt, bereits mehrmals gelebt zu haben und wiedergeboren zu sein. Vieles in ihrem heutigen Leben hat sie erst verstanden, nachdem sie durch Meditation und Hypnose Kontakt aufgenommen hat zu ihren früheren Persönlichkeiten. „Es hat mich aus der Bahn geworfen, etwas zu sehen, was andere nicht gesehen haben.“

Nach einer schweren Tumordiagnose stellt der ehemalige Snowboard-Profi Thomas Bruckner seine Lebensweise infrage. Statt ins Krankenhaus begibt er sich bei seiner weltweiten Suche nach Heilung in die Hände von Menschen, die behaupten, sie hätten außergewöhnliche Fähigkeiten. „Ich bin mit dem Gedanken dorthin geflogen, dass man das nicht ernst nehmen kann, was da passiert“. Zurückgekommen ist er mit vielen außergewöhnlichen Eindrücken, die er nicht für möglich gehalten hatte.

Unzähligen UFO-Sichtungen ist der Journalist Andreas Müller in den vergangenen Jahren nachgegangen – mit erstaunlichen Resultaten. Er kämpft gegen pauschale Zweifel an außergewöhnlichen Entdeckungen am Himmel. „Gibt es UFOs? Ich glaube, die Antwort ist ganz klar: Ja. Es gibt Objekte am Himmel, die man bislang nicht erklären kann.“

Silvia Fink-Eisinger kommuniziert täglich ins Jenseits mit ihrer verstorbenen Tochter. Fünf Jahre liegt deren tödlicher Reitunfall zurück, bis heute stehen Mutter und Tochter miteinander in ständigem Austausch. Was für Silvia Fink-Eisinger anfangs Grund für große Selbstzweifel war, sieht sie heute als großes Geschenk. „Als ich die Stimme meiner verstorbenen Tochter hörte, habe ich angefangen, an mir zu zweifeln. Ich hatte Angst, den Verstand zu verlieren“.

Von klein auf hat Leonie Arnold immer wieder übersinnliche Visionen. „Schon früh wusste ich, dass es da mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als wir sehen können.“ Als sie in ein altes Bauernhaus zog, ahnte sie nicht, dass es dort spuken könnte. Es kam zu mehreren außergewöhnlichen Erlebnissen. Heute ist sich die 47-Jährige sicher: Sie lebte in einem Spukhaus.

Seit mehr als zwanzig Jahren erforscht Dr. Ina Schmied-Knittel paranormale Erfahrungen. Nahtoderfahrungen, Spukerlebnisse, Wiedergeburtsfantasien – immer mehr Menschen berichten von übersinnlichen Erlebnissen. Die Soziologin versucht diese Erlebnisse messbar zu machen und analysiert, warum Übersinnlichem oft mit großer Skepsis begegnet wird. „Wir Menschen halten uns an Dingen fest, die wir sehen, die wir beweisen, rational nachvollziehen können.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 19. November, 11 Uhr (SWR)

Samstag, 19. November, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

