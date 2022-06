„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 17. Juni 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 17. Juni:

Patrick Meyer

Yvonne Illien

Gertraud Baron

Bodo Förster

Franziska Lüttich

Dr. Otterstedt

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 17. Juni:

„Wo die Tierliebe hinfällt“

Mensch und Tier: eine ganz besondere Verbindung. Für manche Menschen gar eine engere als zu ihren Mitmenschen. Aber was macht dieses Band so stark?

Sein Spitzname ist „Der Spiderman aus der Eifel“ – Patrick Meyer hält allerdings nicht nur viele Spinnen, sondern auch Echsen, Leguane, Schlangen und Brillenkaimane. Mit 18 bekam er seine ersten eigenen Exoten: „Es fing an mit zwei Chamäleons, zwei Boa Constrictor und einer Vogelspinne.“ Mittlerweile wurde aus seinem Hobby eine Lebensaufgabe, denn der gelernte Metallbauer hat eine Auffangstation für exotische Tiere und ist anerkannter Reptilienexperte.

Schon mit 14 Jahren träumt Yvonne Illien davon, auf einer Husky-Farm in Skandinavien zu leben. Doch erst einmal studiert sie Jura in Berlin und arbeitet in München als Anwältin, bevor sie 2014 endlich den Schritt wagt und auswandert. Sie lernt, Schlittenhunde zu trainieren, die Tiere zu verstehen und stellt fest: “Jeder Hund hat einen eigenen Charakter.” Inzwischen lebt sie ihren Traum in Schweden, zusammen mit Mann, Sohn und einem Rudel von 18 Hunden.

Ich muss ihnen ins Gesicht schauen und sie müssen mir sympathisch sein”, sagt Gertraud Baron, wenn sie darüber spricht, nach welchen Kriterien sie Fische kauft. Nicht irgendwelche Fische setzt die Oberpfälzerin in ihren Gartenteich, sondern schillernd bunte – und durchaus teure – Kois. Diese Karpfenart gilt als besonders exklusiv, doch für Gertraud Baron ist es weit mehr als Dekoration, sie verbringt Stunden mit ihren Kois, spricht mit ihnen und gibt ihnen ausgefallene Namen.

In Thailand nennen sie Bodo Förster respektvoll „Sattrachan Chang“, was so viel bedeutet wie „Professor Elefant“. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der gebürtige Thüringer mit Elefanten. In Thailand versucht er inmitten seiner Herde das Wesen dieser tonnenschweren Säugetiere zu verstehen. „Doch auch nach so vielen Jahren mit meinen Elefanten bleiben es für mich ganz besondere und mystische Tiere“, so Förster, der durchaus auch schmerzhafte Begegnungen mit den Dickhäutern hatte.

Tierliebe endet nicht mit dem Tod, das kennt Franziska Lüttich aus eigener Erfahrung. Als sie private Nachrufe auf ihre Hunde veröffentlicht, stößt sie auf überwältigendes Interesse. Heute schreibt sie diese professionell auf Haustiere und hilft als Trauerbegleiterin, einen würdigen Abschied vom geliebten Tier zu finden. Trauer sei immer individuell und dürfe nicht relativiert werden, so Lüttich: „Für Menschen, die im Alter ein Tier verloren haben, geht zum Beispiel ein kompletter Lebensabschnitt zu Ende.“

Die Kultur- und Verhaltensforscherin Dr. Carola Otterstedt weiß, warum wir eine so innige Liebe zu Tieren entwickeln können und warum uns Tierliebe positiv beeinflusst: „Wir geben den Tieren unsere Fürsorge und das tut uns in der Regel gut. Es ist ein Grundbedürfnis von uns, andere Lebewesen zu versorgen.“ Besonders während der Pandemie sei das Interesse an Haustieren überproportional angestiegen, so die Leiterin der Stiftung “Bündnis Mensch und Tier“.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 18. Juni, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 18. Juni, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: