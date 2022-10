„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 14. Oktober 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr eine Ausgabe vom Nachtcafé aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 14. Oktober

Petra Nagel

Kevin

Karin Schorr

Marco, Marcel und Michel

Ullie Bobin

Dr. Mathias Jung

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 14. Oktober

„Drei ist keiner zu viel?“

Aller guten Dinge sind Drei – aber gilt das auch in der Liebe? Ist Liebe immer eine Sache zwischen zwei Menschen oder können Dreier-Konstellationen vielleicht sogar das größere Glück bedeuten?

„Guten Tag, es tut mir leid, aber wissen Sie eigentlich, dass Ihr Mann gerade mit meiner Frau schläft?“. Nach diesem anonymen Anruf fällt Petra Nagel in ein Loch. Wie lange ihr Lebensgefährte ein Doppelleben geführt hat, weiß die Journalistin bis heute nicht. Ein bis zwei Jahre vermutet sie. Dabei hatten sich die beiden Offenheit und Ehrlichkeit versprochen. Der Vertrauensbruch wog schwer: „Ich habe lange gebraucht, um aus diesem Tief wieder rauszukommen. Ich hatte das Gefühl, ewig.“

Viele Frauen, die Kevin als Callboy buchen, sind liiert oder verheiratet. Er ist der heimliche Dritte – und sie sprechen lieber mit ihm über ihre sexuellen Wünsche als mit ihren Partnern. Als Highclass-Escort nimmt Kevin 500 Euro für zwei Stunden. Seiner Erfahrung nach erwarten die Frauen aber gar keine Höchstleistungen im Bett, sondern suchen die Aufmerksamkeit, „die Zuneigung eines Mannes, der sie mal in den Arm nimmt und streichelt, sodass sie sich wieder als Frau fühlen.“

Die Pflege ihres Mannes, der seit einer Hirnblutung schwer behindert ist, brachte Karin Schorr an ihre Grenzen. Nach fünf Jahren Aufopferung und Verzicht war Karin in einer tiefen Lebenskrise. Bis ihr eine Kontaktanzeige, auf die sie antwortete, ein neues Glück eröffnete. Heute lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Mann unter einem Dach. Die Dreier-Konstellation ist ein Gewinn für alle: „Bei uns ist wieder Leben ins Haus gezogen. Jeder gibt was von sich ab. So funktioniert es.“

Seit sechs Jahren schon führen Marco, Marcel und Michel, die in der Steiermark auf dem Land wohnen eine Beziehung zu dritt. Marco und Marcel waren schon vier Jahre verheiratet, als sie sich beide gleichzeitig in Michel verliebten. Aus der Eifersucht haben sich die drei Männer herausgearbeitet, sie führen nach eigener Aussage ein „biederes Standardfamilienleben“. Jeder von ihnen sagt: „Ich kann mir kein Leben ohne die beiden anderen mehr vorstellen.“

Eine Ménage à trois in Paris – das klingt filmreif: Als junge Studentin stürzte sich die Deutsche Ullie Bobin in ein Abenteuer mit dem Künstler Jean-Claude Bobin und seiner Geliebten Regine. „Man kann zwei oder mehrere Menschen gleichermaßen lieben“, stellt sie fest: „Aber man kann nicht mit ihnen zusammenleben.“ Ullie Bobin heiratet einen anderen Mann, will endgültig einen Schlussstrich unter die Affäre mit dem Maler ziehen, doch Jahrzehnte später holt die Vergangenheit sie ein.

Einen Dritten oder eine Dritte wollen die Menschen eigentlich nicht in ihre Beziehung einbeziehen. „Die meisten reagieren darauf panisch, denn das erschüttert erst einmal das Urvertrauen“, sagt der Psychotherapeut Dr. Mathias Jung. Es bedürfe dann vieler vertrauensbildender Maßnahmen, um die Beziehung zu retten. Allerdings: Wenn Paare sich dadurch weiterentwickeln, sei das besser als sich in sprachloser Routine einzuigeln: „Ich rate dazu, auch mal was zu wagen.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 15. Oktober, 11 Uhr (SWR)

Samstag, 15. Oktober, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

