„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema am Freitag

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 4. März 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus. Dabei handelt es sich um eine Wiederholung aus dem Frühjahr 2021.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 4. März:

Jessica Hildinger

Birgit und Peter Sommerhalter

Bianka Bergler

Andreas Klinder

Michaela Huber

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 4. März:

„Wie weiterleben?“ Es gibt Situationen im Leben, in denen alles aus den Fugen gerät und nichts mehr ist, wie es einmal war. Plötzlich stehen wir vor dem Nichts und es ist völlig unklar, wie es weitergehen soll. Zu tief sind die Gräben, die sich vor uns auftun.

Jessica Hildinger musste auf brutale Weise erfahren, was es bedeutet, die Liebsten vorzeitig zu verlieren. Bereits als Kind verstarb ihre Schwester unter großen Schmerzen an einer besonders aggressiven Form von Krebs: „Das war sehr hart zu sehen, wie sehr sie gelitten hat.“ Wenige Jahre später ereilt sie der nächste Schicksalsschlag als ihre Mutter ebenfalls an Krebs erkrankte und diesem schließlich erlag.

Seit über zehn Jahren erhalten Birgit und Peter Sommerhalter von einem Unbekannten massive Beleidigungen und Morddrohungen. Brennende Mülleimer und eingeschmissene Scheiben gehören mittlerweile zu ihrem Alltag: „Das Allerschlimmste war die Nachricht, dass er unsere Kinder auf dem Weg zur Schule abfangen und ihre Gesichter mit Säure verbrennen würde .“ Doch obwohl sie längst die Polizei eingeschaltet haben, nimmt der Psychoterror kein Ende.

Durch einen verheerenden Unfall, den Patrick Wansdorf selbst verursacht hat, entging sein junger Sohn nur knapp dem Tod. Die Schuldgefühle drohen ihn zeitweise fast zu erdrücken: „Gerade am Anfang war es extrem hart. Da war bei mir oft der Punkt, wo ich aufgeben wollte.“ Sein Kind ist seitdem vom Kopf abwärts gelähmt und der Familienalltag auf den Kopf gestellt.

Vor den Scherben ihrer Existenz steht Bianka Bergler. Seit zehn Jahren betreibt sie erfolgreich einen Friseursalon mit mehreren Angestellten. Doch die Corona-Krise und der wiederholte Lockdown treffen sie wirtschaftlich so hart, dass sie kurz vor der Pleite steht: „Ich schlafe manchmal gar nicht mehr, ich bin der Situation komplett ausgeliefert.“ In ihrer Not startete die Betreiberin eines Friseursalons einen verzweifelten öffentlichen Hilferuf.

Als Andreas Klinder mit zwölf Jahren erfährt, dass ihn seine Eltern adoptiert haben, bricht seine komplette Welt zusammen: „Ich konnte das alles erst gar nicht begreifen. Ich habe mich gefühlt wie im freien Fall.“ Um den Schock zu verarbeiten, stürzt er sich als junger Erwachsener in seine Karriere und arbeitet bis zur Erschöpfung. Es folgt eine jahrelang Suche nach Versöhnung mit sich und seiner Familiengeschichte.

Michaela Huber weiß, wie schwer es ist, schlimme Ereignisse zu verarbeiten und anschließend wieder aufzustehen und weiterzuleben. „Wenn man das Gefühl hat, dass man da allein durch muss und allein verantwortlich ist, dann wird es richtig schwierig“, so die Traumatologin. Deswegen ist es in solchen Situationen besonders wichtig, Mitmenschen an der Seite zu wissen, die einen unterstützen.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 5. März, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 5. März, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

