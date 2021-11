SWR Nachtcafé heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der nächsten Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 26. November 2021 von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ist das Nachtcafe bei Talk am Dienstag im Ersten zu Gast. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé Freitag am 26. November:

Esther Kuhn

Jörn Geffert

Anouschka Renzi

Sabine und Klaus Kahlert

Jürgen Demandt

Dr. Bärbel Wardetzki

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé Freitag am 26. November:

„Wie gelingt die Trennung?“

Wenn man die Liebe einmal gefunden hat, möchte man sie am liebsten nie wieder loslassen. Doch leider hält die Liebe oftmals nicht für die Ewigkeit. Nur: Was kommt dann?

Esther Kuhns Ex-Partner und Traummann brachte all das mit, was sich die Schauspielerin wünschte: Er war respektvoll, liebevoll und verstand sich prächtig mit ihrem Sohn. Doch nach der ersten Verliebtheit zogen schnell dunkle Wolken auf: Er war krankhaft eifersüchtig, kontrollierte sie ständig – und schlug zu: „Nach der ersten Ohrfeige dachte ich noch, dass es ein Ausrutscher war. Und dann wurde es irgendwie normaler.“

27 Jahren hingegen hielt die Beziehung von Jörn Geffert, bis er sich schmerzhaft eingestehen musste, dass ihm und seiner Heidi die Liebe abhandengekommen ist; freundschaftlich verbunden bleiben sie trotzdem – auch für ihren Sohn Anton, um den sie sich seit der Trennung abwechselnd kümmern. Auch für ihn war die Trennung im Guten wichtig. „Ich glaube, dass wir die Trennung hervorragend hingekriegt haben“, so Geffert.

Wie sehr Trennungen auch schmerzen können, das weiß Anouschka Renzi ganz genau. Die Schauspielerin hat schon einige Enttäuschungen in der Liebe erleben müssen. Als besonders belastend empfand sie es, wenn der Kontakt einseitig komplett abgebrochen wurde. Das Loslassen fiel ihr schon immer sehr schwer: „Ich hänge so sehr an den Menschen, die ich in mein Leben lasse, dass ich mich in einer Beziehung fast ein bisschen vergesse“. Aus den Erfahrungen ihrer zwei gescheiterten Ehen hat Renzi gelernt.

Als sich Sabine und Klaus Kahlert mit 16 und 22 kennenlernten, wusste er sofort: „Das ist die Frau meines Lebens!“ Doch als Sabine Deutschland verlies, führte die räumliche Distanz zur Trennung. So ganz vergessen haben sie sich aber nie, und als sie sich 30 Jahre später wiederfanden, wurde aus ihnen erneut ein Paar. „Uns kann nur noch der Tod voneinander trennen!”, dessen sind sich die beiden sicher.

Nach ihrer 44-jährigen Beziehung wurde Jürgen Demandt durch den Tod von seinem Mann getrennt, dem langjährigen Pfarrer der Berliner Gedächtniskirche Knut Soppa. Und so innig wie ihre Beziehung über diese lange Zeit war, so gestaltete sich auch der Abschied im März dieses Jahres: „Es war wie bei einer Lampe, die jeden Tag ein bisschen mehr gedimmt wird, bis sie erlischt”, erinnert dich Demandt an die letzten Tage, „doch wir waren bis zum letzten Moment zusammen und es war ein ganz wunderbares Abschiednehmen.”

Für die Psychotherapeutin Dr. Bärbel Wardetzki besteht kein Zweifel, dass Trennungen nicht zwangsläufig in Schlammschlachten und Rosenkriegen ausarten müssen, sondern durchaus gelingen können, wenn ein paar Regeln eingehalten werden: „Derjenige, der sich trennen möchte, sollte das wertschätzend tun, und nicht noch nachtreten und verletzen.” Und auch der Zurückgelassene sollte nicht in Regungslosigkeit erstarren, so die erfahrene Psychotherapeutin, „sondern nach vorne schauen und neue Ziele für sich definieren.”

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 27. November, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 27. November, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

