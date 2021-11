SWR Nachtcafé heute bei Talk am Dienstag im Ersten: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 16. November 2021 von 22.50 Uhr bis 0.20 Uhr ist das Nachtcafe bei Talk am Dienstag im Ersten zu Gast. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé bei Talk am Dienstag am 16. November:

Hilde Gerg

Vincent Zeitler und Markus Kaufmann

Walter Sittler und Sigird Klausmann-Sittler

Dagmar Asghari

Rolf und Ulrich Guttmann

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé bei Talk am Dienstag am 16. November:

„Was bin ich ohne dich?“

Es gibt Menschen, ohne die das eigene Leben kaum vorstellbar ist. So eng ist die Verbindung zueinander. In jeder Lebenslage sind sie für uns da und stehen an unserer Seite. Doch was, wenn das Gegenüber eines Tages nicht mehr da ist? Nicht selten entsteht eine große Leere, die nur schwer zu füllen ist. Für andere wiederum ist die Loslösung von ihrem Gegenüber eine regelrechte Befreiung. Manchmal wird einem erst mit Abstand bewusst, wie groß die eigene Abhängigkeit eigentlich war und wie viel Freiheit ein eigenständiges Leben bringen kann. Was macht die besondere Verbindung zwischen zwei Menschen aus? Und was, wenn dieses enge Band doch getrennt wird?

Ski-Olympiasiegerin Hilde Gerg führte eine glückliche Ehe, bis ihrem Mann beim Autofahren plötzlich die Aorta riss und er tödlich verunglückte. Es folgte eine schwere Zeit voller Wut und Verzweiflung: „Die Beziehung wurde beendet, ohne dass ich noch ein Gegenüber hatte. Mein Mann war einfach plötzlich nicht mehr da.“ Mühsam kämpfte Gerg sich ins Leben zurück.

Vincent Zeitler war gerade einmal 22 Jahre alt als er die Diagnose Leukämie erhielt. Schnell war klar: Nur eine Stammzellentransplantation kann sein Leben retten. Es begann eine bange Zeit des Wartens voller Hoffnung und Rückschläge – auch für seinen Spender Markus Kaufmann. Aus der Schicksalsgemeinschaft wurde eine tiefe Freundschaft: „Jetzt sind wir sozusagen Blutsbrüder. Das ist das, was uns immer verbinden wird“, sagt Markus Kaufmann.

Seit 36 Jahren sind Walter Sittler und Sigrid Klausmann-Sittler glücklich miteinander verheiratet. Trotz einiger Aufs und Abs in der Beziehung stehen die beiden stets fest zueinander. „Wir haben viel in unsere Ehe investiert“, sagt Walter Sittler. „Man muss in einer Beziehung aufeinander zugehen und kann nicht erwarten, dass man alles von allein kriegt.“

Jahrelang wurde Dagmar Asghari von ihrem Partner heftig verprügelt und bedroht. Dabei dachte sie in ihm die große Liebe gefunden zu haben. Nach der gemeinsamen Traumhochzeit und der Geburt ihrer Kinder schien das Glück perfekt. Ein Leben ohne ihn war für sie unvorstellbar: „Ich habe mich abhängig gemacht von ihm. Ich hatte das Gefühl, dass wir zusammengehören und ich ohne ihn nichts bin.“

16 Jahre waren die eineiigen Zwillinge Rolf und Ulrich Guttmann gegen ihren Willen voneinander getrennt. Während Rolf nach brutaler Haftstrafe in der DDR von Westdeutschland freigekauft wurde, blieb Ulrich in Ostdeutschland zurück. Erst durch die deutsche Wiedervereinigung fanden die beiden wieder zueinander. Heute sind die Berliner Zwillinge Kult und unzertrennlich. „Ohne meinen Bruder bin ich ein Nichts, ich kann es mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben“, so Rolf Guttmann.

Das SWR Nachtcafé bei Talk am Dienstag in der Wiederholung:

Mittwoch, 17. November, 2.15 Uhr (ARD)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

