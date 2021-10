Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Heute (8. Oktober 2021, 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr) zeigt der SWR eine Wiederholung. Das Thema: „Mit Haut und Haaren – wenn Frauen lieben“. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé heute am 8. Oktober:

Dagmar Frederic

ChrisTine Urspruch

Cora Schumacher

Saskia Marcin und Luise Michalski

Sandra Höstermann

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé heute am 8. Oktober:

„Mit Haut und Haaren – wenn Frauen lieben“

Die jahrzehntelange Erfolgssängerin Dagmar Frederic hat bereits fünf Mal in ihrem Leben geheiratet. Trotz zahlreicher Scheidungen ist sie für ein Single-Leben nicht gemacht: „Ich kann mir ein Leben ohne Mann nicht vorstellen. Ich bin nach einer Trennung immer direkt in die nächste Beziehung gerutscht.“ Doch inzwischen hat sie ihre große Liebe gefunden.

Wie schwierig es ist, während der Corona-Pandemie Männer kennenzulernen, erlebt derzeit Tatort-Schauspielerin ChrisTine Urspruch. Zweimal glaubte sie, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Doch das vermeintliche Eheglück hielt nicht an. „Natürlich sehne ich mich jetzt wieder nach einem neuen Partner, aber man hat während Corona ja gar keine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen.“

Viele Jahre führte Cora Schumacher einen erbitterten Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann, dem früheren Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher. Nach der Beziehung mit ihm geriet sie immer wieder an die falschen Männer: „Ich verliebe mich immer in die Bad Boys. Ich habe einen guten Radar für die falschen Typen.“ Trotzdem hat sie den Glauben an die große Liebe nie aufgeben.

Nicht eine, sondern gleich zwei Beziehungen hat Saskia Michalski. Sie war frisch mit Marcin verheiratet, bis eines Tages Luise in ihr Leben trat. Schon bald verliebten auch sie sich beide Hals über Kopf ineinander: „Marcin und ich haben uns bis dahin eine klassische Ehe zu zweit vorgestellt: mit Kindern und Haus. Doch dann kam alles anders.“ Es entwickelte sich eine ungewöhnliche Familienkonstellation zu dritt.

Sandra Höstermann war glücklich mit ihrem Mann liiert, als dieser sich entschied, künftig als Frau Patricia zu leben. Alle Rollenmuster waren plötzlich auf den Kopf gestellt und der Schock groß: „Als Partnerin war das wie eine Achterbahnfahrt. Man sitzt drin und kann nur noch hoffen, dass man nicht aus der Kurve fliegt.“ Doch das Paar nahm die Herausforderung an und kämpfte um seine Beziehung.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 9. Oktober, 9.45 Uhr (SWR)

Samstag, 9. September, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

