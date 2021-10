Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 15. Oktober 2021 von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr zeigt der SWR eine Wiederholung. Das Thema: „Im Doppelpack“. Moderator ist wie gewohnt Michael Steinbrecher.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 15. Oktober:

Axel Kahn

Iny Klocke und Elmar Wohlrath

Maria Brandt

Thorsten Habel

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 15. Oktober:

„Im Doppelpack“

Ein Leben im Schatten seines jüngeren Bruders führte lange Zeit Axel Kahn. Während Oliver Kahn eine Weltkarriere als Fußballprofi hinlegte, blieb Axel der Erfolg meist verwehrt. Auch um die Anerkennung seines Vaters und von Freunden musste er hart kämpfen: „Da wurde ich einfach so ein bisschen beiseitegelegt. Das war für mich ein schwerer Prozess, den ich viele Jahre durchgemacht habe.“

Die Leidenschaft fürs Schreiben verbindet das Bestseller-Ehepaar Iny Klocke und Elmar Wohlrath seit Jahrzehnten. Unter dem Pseudonym „Iny Lorentz“ veröffentlichte das Autoren-Doppelpack Erfolgsromane wie „Die Wanderhure“. Waren sie früher ausgeprägte Individualisten, können die beiden inzwischen nicht mehr ohneeinander: Wohlrath sagt heute: „Wenn jemand von uns mal im Krankenhaus ist, dann kriegt der andere Entzugserscheinungen.“

Ihre große Liebe hat Maria Brandt an Krebs verloren. Als die junge Mutter mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger ist, ereilt ihren Mann die Schockdiagnose: bösartiger Tumor. Trotz zunächst erfolgreicher Chemo kommt der Krebs umso heftiger zurück und lässt die junge Mutter alleine zurück: „Ich habe meine Hälfte verloren, ich habe mich wie durchgeschnitten gefühlt. Die Hälfte von mir ist weg.“

Die Angst vor lebensbedrohlichen allergischen Schocks prägten den Alltag von Thorsten Habel bis Hanni in sein Leben kam: Die Assistenzhündin bemerkt nicht nur, wenn sich ein Schock anbahnt – sie ist für Thorsten viel mehr: „Sie ist mein Seelenhund. Wenn es mir mal nicht gut geht, spürt sie das sofort. Sie ist mein Anker in der Verzweiflung. Sie holt mich aus Tiefs.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 16. Oktober, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 16. Oktober, 12.25 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

