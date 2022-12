„SWR Nachtcafé“: Gäste und Thema der Sendung am 9. Dezember

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 9. Dezember 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr eine neue Ausgabe vom Nachtcafé aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 9. Dezember

Julia Stemberger

Ayleen Holz

Carola Weidemann

Thomas Schaberger

Hilmar Ullrich

Prof. Dr. Dieter Frey

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 9. Dezember

Alltagshelden

Bereits zum zweiten Mal öffnet Julia Stemberger ihre Wohnung für Geflüchtete. Seit gut einem halben Jahr lebt die Schauspielerin mit einer ukrainischen Ärztin und deren Tochter unter einem Dach. Schon 2015 rückte Julia Stemberger in ihrer Wohnung enger zusammen und nahm eine syrische Mutter mit ihrem Sohn auf: „Ich glaube, dass unsere Welt besser aussehen würde, wenn viele Einzelne ihre Herzen mehr öffnen würden“, so die Österreicherin.

Ayleen Holz zögerte keinen Moment, als sie am Bahnhof bemerkte, dass ein Mann regungslos im Gleisbett lag. Sie versuchte ihm zu helfen, dabei wurde sie selbst von einem Güterzug erfasst. Holz wurde schwer verletzt, und verlor ihren Unterschenkel. Trotzdem bereut sie nicht geholfen zu haben: „Für mich bedeutet Zivilcourage, nicht wegzuschauen. Wenn man Not mitbekommt, sollte man einfach helfen.“

Carola Weidemann ist Pferdetrainerin und mit ihrem Therapie-Pony Pumuckel in Krankenhäusern, Altenheimen und Hospizen unterwegs. Das nur 50 cm große Pony ist das kleinste Pferd der Welt und schafft es, alten und kranken Menschen glückliche Momente zu bescheren. „Pumuckel mit seinen großen Knopfaugen ist wie ein Magnet für die Leute, da kommt einfach keiner dran vorbei“, sagt Weidemann. So ist das kleine Tier ein großer Held im oft tristen Heimalltag.

Thomas Schaberger hätte ein Herzinfarkt fast das Leben gekostet. Das verhinderte eine couragierte Erst-Helferin. Sie zog ihn mitten auf der Straße aus seinem Auto und reanimierte ihn 15 Minuten lang, bis endlich Hilfe kam. „Ich bin glücklich darüber, dass sie diesen Mut hatte, einem wildfremden Menschen zu helfen. Dass ich überlebt habe, das ist ein großes Geschenk“, sagt Schaberger. Seit dem Infarkt hat er sein Leben komplett umgekrempelt.

Schon als Bub kaufte Hilmar Ullrich sein Brot in der dorfeigenen Bäckerei. Als der fast 100-jährige Laden zu verschwinden drohte, organisierte sich die Dorfgemeinschaft in Wombach, um den Traditionsbetrieb zu erhalten, sagt Ullrich: „Was uns als Dorf ausmacht, ist, dass wir Dinge gemeinschaftlich auf die Beine stellen.“ Die Bäckerei wird heute durch eine Genossenschaft aus knapp 800 Dorfbewohnern betrieben.

Prof. Dr. Dieter Frey forscht seit Jahren zu den Themen Zivilcourage und das Verhalten von Menschen in Gruppen. Er ist überzeugt, dass Altruismus und Engagement erlernbar sind: „Menschen, die vor kurzem ein Erste-Hilfe-Training absolviert haben, greifen schneller ein. Die Menschen brauchen Handlungskompetenz, um schnell und richtig reagieren zu können.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 10. Dezember, 11 Uhr (SWR)

Samstag, 10. Dezember, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

