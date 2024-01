„SWR Nachtcafé“ heute: Gäste und Thema am Freitag, 19. Januar

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 19. Januar

Aufbruch in ein neues Leben

Das neue Jahr ist da, die Tage werden endlich wieder länger und wir stecken voll guter Vorsätze, die wir diesmal auch wirklich umsetzen wollen. Ob der Wechsel in den langersehnten Traumberuf oder der Sprung ins kalte Wasser, was eine neue Liebe anbetrifft, viele spüren genau jetzt eine Aufbruchstimmung, für sie ist es der richtige Zeitpunkt, frischen Wind ins vielleicht etwas eingerostete Leben zu bringen.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 19. Januar

Laura Di Salvo – verliebte sich in einen Beduinen

– verliebte sich in einen Beduinen Murat Özcan – führte mit seiner Frau „Sallys Welt“ zum Erfolg

– führte mit seiner Frau „Sallys Welt“ zum Erfolg Elke Naters – der Tod ihres Mannes veränderte alles

– der Tod ihres Mannes veränderte alles Max Cameo – tauschte das Rotlichtmilieu gegen den Wald ein

– tauschte das Rotlichtmilieu gegen den Wald ein Greta Bollig – hatte mit 55 Jahren ihr Coming-Out als Transfrau

– hatte mit 55 Jahren ihr Coming-Out als Transfrau Prof. Dr. Wilhelm Schmid – Philosoph

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 20. Januar, 12.30 Uhr (hr)

Sonntag, 21. Januar, 11 Uhr (SWR)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

