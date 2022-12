„SWR Nachtcafé“: Gäste und Thema der Sendung am 16. Dezember

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 16. Dezember 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr eine neue Ausgabe vom Nachtcafé aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 16. Dezember

Carina Beckmann

Benjamin Prüfer

Silvia Hess-Pauli

Anne Böhm

Oliver Schindler

Ursula Nuber

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 16. Dezember

Familie – wie halten wir das nur aus?

Wir lieben oder wir hassen sie. Familie ist für viele Menschen das Größte und Wichtigste auf der Welt. Für andere verkörpert sie das Grauen schlechthin und ist kaum zum Aushalten.

Nahezu ihre gesamte Kindheit und Jugend wurde Carina Beckmann von ihrem eigenen Großvater missbraucht. Niemand in ihrer Familie hat sie beschützt. Erst durch die Gründung einer eigenen Kernfamilie hat die 33-jährige Studentin den Wert von Familie zu schätzen gelernt. „Mittlerweile weiß ich, was es heißt, sich aufeinander verlassen zu können und immer füreinander da zu sein.“

Nach rund zehn Jahren im fernen Kambodscha hat Benjamin Prüfer mit seiner Familie eine Entscheidung getroffen: Zurück nach Deutschland und zurück zu seinen Eltern. Heute lebt der 43-Jährige in einem Mehrgenerationenhaus in Darmstadt. „Früher dachte ich, bei den eigenen Eltern einzuziehen, sei eine Niederlage. Heute weiß ich: Die viele gemeinsame Zeit ist gut für alle.“

Jahrzehntelang lag ein dunkles Geheimnis über der Familie von Silvia Hess-Pauli. Als sie schließlich erfährt, dass ihr Großvater ein KZ leitete, bricht für sie eine Welt zusammen. „Es hat mich wirklich umgehauen, da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Da war so eine unglaubliche Wut in mir.“ Doch ab diesem Zeitpunkt bekommt ihr Leben eine völlig neue Richtung.

Nach einer schweren Infektion fiel der Bruder von Anne Böhm ins Koma. Er überlebte knapp, ist querschnittsgelähmt und muss rund um die Uhr gepflegt werden. Die 30-Jährige ist daraufhin mit ihrem Bruder zusammengezogen. „Es gibt Tage, an denen ich mir denke, das ist alles zu viel. Aber für mich ist es selbstverständlich, dass ich jetzt mit meinem Bruder zusammenlebe.“

Wie es sich anfühlt, wenn die Übergabe eines Familienunternehmens an die nächste Generation nicht gelingt, weiß Oliver Schindler, Nachkomme des Süßigkeitenherstellers Ragolds. Als sich der 57-Jährige vom Familienbetrieb abwandte und ein eigenes Unternehmen großmachte, kam es zum Kontaktabbruch. „Je erfolgreicher ich wurde, desto mehr Feind wurde ich für meinen Vater.“

Viele Menschen haben laut Diplompsychologin Ursula Nuber ein ambivalentes Verhältnis zur eigenen Familie. Denn neben Freude und Gemeinschaft herrschen meist auch große Erwartungen und Spannungen. „Familie ist für die meisten Menschen ambivalent. Das liegt zum einen an den Erfahrungen und zum anderen an den Erwartungen, die wir haben.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 17. Dezember, 11 Uhr (SWR)

Samstag, 17. Dezember, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

