„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung am Freitag

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 30. September 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr eine Ausgabe vom Nachtcafé aus.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 30. September

Ilja Richter

Anita Freitag-Meyer

Sebastian Preuss

Susann Rek

Paula Schwarz

Prof Dr. Pasqualina Perrig-Chiello

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 30. September

Die Kindheit im Gepäck – wie uns unsere Herkunft prägt

Unsere Anfänge prägen uns, unsere Persönlichkeit, unsere Werte, unser ganzes Leben. Die Menschen und das Umfeld unserer Kindheit legen den Grundstein für unsere Entwicklung. Doch können wir uns auch davon freimachen?

Ein Muttersöhnchen nennt sich der Schauspieler und frühere „Disco“-Moderator Ilja Richter selbst. Seine Kindheit ist geprägt durch eine dominante Mutter, für die stets die Bühnenkarriere ihres kleinen Jungen im Fokus steht. Auch innerhalb der Familie macht sie kein Geheimnis daraus, wer ihr Lieblingskind ist. „Ich bin von Mutterliebe erdrückt worden“, sagt der einstige Showmaster. Doch diese Nähe und einseitige Bevorzugung wird nicht nur für ihn, sondern auch für seine Geschwister zur Belastung.

Leben und Beruf lassen sich bei der Unternehmerin Anita Freitag-Meyer nicht trennen. Bereits als kleines Mädchen flitzt sie auf Rollschuhen durch das Lager der familieneigenen Keksfabrik mit mehreren hundert Mitarbeitern. Den Vater erlebt sie als häufig abwesend und gestresst von der Verantwortung. Erst als sie mit Anfang 20 in seine Fußstapfen tritt, kommen sie sich näher. Seine klare Ansage: „Wir spielen hier nicht, ich zeig’ dir, wie Chef sein geht.“

Als „Bachelor“ verteilt Sebastian Preuss rote Rosen, als Jugendlicher schlägt er mit den Fäusten zu. Groß geworden bei einer dreifachen alleinerziehenden Mutter, gerät der Münchner früh an einen falschen Freundeskreis. „Es gab damals in Bayern um die 150 Intensivtäter und ich war einer davon.“ Auch nach seinem Knastaufenthalt testet er gerne seine Grenzen aus. Bis der Kickboxer nach einem Motorradunfall alles verliert und sich mit Hilfe seiner Mutter zurück ins Leben kämpft.

Von ihren leiblichen Eltern wird Susann Rek als Kind misshandelt. Dann die unerwartete Rettung: Sie und ihre zwei Schwestern werden in ein Heim gebracht, das Nonnen leiten. Dort erlebt sie erstmals Geborgenheit – und alle Drei werden zu einer liebevollen Pflegemutter vermittelt. „Diese Erinnerungen sind wärmend.“ Rek schafft es, eine Model-Karriere zu starten und heute erfolgreich ein Unternehmen in der Beauty-Branche zu führen. Trotzdem sind Verlustängste geblieben.

Als Erbin des Pharmakonzerns Schwarz wächst Paula Schwarz in einem goldenen Käfig auf. Als Kind besucht sie 14 verschiedene Schulen, als Jugendliche leidet sie an massiven Essstörungen. Mit 18 unterzeichnet sie auf Druck ihrer Eltern Papiere, die sie nicht versteht: „Ich habe quasi meine Entmündigung unterschrieben.“ Dann bricht Schwarz mit der Familie und gründet eine eigene. Sie beschließt ihren eigenen Weg zu gehen und will heute ihr Vermögen einsetzen, um die Welt etwas besser zu machen.

Bei dem Gepäck der Kindheit geht es immer wieder um das Urvertrauen. Das bekommen wir in der frühesten Kindheit – oder dort eben nicht, weiß Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello: „Die ersten zwei Jahre sind für das Urvertrauen extrem wichtig.“ Wie die Herkunft uns prägt, entscheidet auch darüber, welchen Umgang wir mit unseren eigenen Kindern finden, betont die Psychologin. Unsichere und ambivalente Bindungsstile würden auch vererbt: „Wir geben das weiter, worin wir geübt sind.“

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 1. Oktober, 11 Uhr (SWR)

Samstag, 1. Oktober, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

