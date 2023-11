„SWR Nachtcafé“: Gäste und Thema am Freitag, 3. November

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 3. November

„Dialekt – angesagt oder peinlich? (Wh.)“

Dass er bedroht sei, fürchten die einen, die anderen feiern sein Comeback: Allen Prophezeiungen der Sprachforscher zum Trotz will der Dialekt nicht aussterben. Die sozialen Medien, Kinofilme und Kabarettisten bieten der Mundart immer wieder neue Bühnen und beweisen: Nicht nur für ältere Menschen gehören Dialekte bis heute zum Heimatgefühl..

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 3. November

Dieter Kosslick

Lieselotte Reznicek

Lukas Staier alias Cossu

Alice Hoffmann

Khalil Khalil

Prof. Dr. Hubert Klausmann

Das sind die Themen im SWR Nachtcafé am 3. November

Als Mr. Berlinale leitete Dieter Kosslick fast zwei Jahrzehnte lang Deutschlands größtes Filmfestival. Den Tanz auf dem internationalen Parkett beherrscht der Kulturmanager ebenso wie den Dialekt seines Heimatdorfes Ispringen bei Pforzheim. In seiner Wahlheimat Berlin wird er nicht selten auf der Straße angesprochen – durchaus auch auf Schwäbisch: „Jo Kerle, wo hasch denn dein rote Schal?“

Schon als junge Frau steht sie auf der Bühne – als Frontfrau der DDR-Band „Mona Lise“. Auf den Laufsteg wagt sich Lieselotte Reznicek (67) aber erst als Best Agerin bei Germany’s Next Topmodel. Dabei hatte sie nach einem schweren Unfall erst wieder neu Laufen lernen müssen. Lieselotte polarisiert mit ihrer Direktheit, mischt Sächsisch mit Berlinerisch und ist ein authentisches Original mitten im aufgeregten Showbusiness: „Ich schäme mich nicht dafür, wie ich bin und spreche.“

Seine Herkunft aus dem tiefsten Schwarzwald ist Lukas Staier alias Cossu anzuhören. Aber als er das Dorf verließ, um in der Stadt auf Lehramt zu studieren, war ihm der Dialekt eher unangenehm. Doch an der Reaktion auf ein spaßiges Internet-Video, in dem er Badisch sprach, sah er, dass Dialekte bei jungen Menschen durchaus angesagt sind. Inzwischen wirkt er regelmäßig bei „Verstehen Sie Spaß?“ mit und lernt weiter: „Ich liebe Dialekte und möchte möglichst viele sprechen können!“

Als „Kittelschürze der Nation“ wurde Alice Hoffmann alias Hilde Becker bundesweit zur Kultfigur in ihrer Paraderolle der lieben, aber gnadenlos naiven Hausfrau. Die Komikerin hat einst Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Saarbrücken studiert. Was aber die meisten nicht wissen und auch nicht für möglich halten: Alice Hoffmann ist gar keine Saarländerin. „Ach, denk emol!“

Wer mit dem Syrer Khalil Khalil spricht, wird seinen Ohren nicht trauen. Er hat seit seiner Flucht nach Deutschland vor sieben Jahren nicht nur hervorragend die Landessprache erlernt, er beherrscht auch Dialekte wie badisch und schwäbisch. Ein echtes Käpsele eben – eines seiner Lieblingsworte. „Dialekt öffnet die Herzen“, ist er überzeugt. Dahinter steckt allerdings auch harte Arbeit.

Wann ist Dialekt angesagt – und wann wird er als peinlich empfunden? Haben Dialektsprecher schlechtere Karrierechancen? Und was kann Dialekt auf sozialer Ebene leisten? Das erklärt uns der Dialektforscher Prof. Dr. Hubert Klausmann, der bedauert, dass viele Dialekte aussterben. „Denn Dialekt kann viel mehr als nur das Komische“, ist der Sprachexperte überzeugt

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 4. November, 12.25 Uhr (hr)

Sonntag, 5. November, 11 Uhr (SWR)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

