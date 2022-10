„SWR Nachtcafé“ am Freitag um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 21. Oktober 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr eine Ausgabe vom Nachtcafé aus.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 21. Oktober

Ingeborg Arians-Engl

Sabine Werth

Stefanie Sailer-Puritscher

Mona Jaeger

Danyal Bayaz

Prof. Dr. Stefan Sell

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 21. Oktober

„Wenn das Geld nicht mehr reicht“

Ob steigende Lebensmittel-, Strom- oder Gaspreise – das Leben in Deutschland wird zunehmend teurer. Die finanziellen Sorgen sind bei vielen groß. Während einige weich fallen, sind andere Menschen und Unternehmen in ihrer Existenz bedroht.

Die zunehmende Kostensteigerung in Deutschland bereitet der Seniorin Ingeborg Arians-Engl schlaflose Nächte. Damit ihre Rente zum Überleben reicht, verdient sie sich mit einem Minijob etwas dazu und spart, wo es nur geht: „Die Heizung habe ich bis heute noch nicht aufgedreht. Ich ziehe abends meine drei Hosen an, zwei Paar Socken, Pullis, eine Jacke und wickel mich in Decken ein.“ Dementsprechend groß ist ihre Angst vor einem kalten Winter.

Wie viele Menschen in Not mittlerweile auf die Tafeln angewiesen sind, weiß Sabine Werth. Sie hat die erste Tafel in Deutschland gegründet und setzt sich ihr Leben lang für bedürftige Menschen ein. „Es kann uns allen passieren, dass wir einmal darauf angewiesen sind, Unterstützung zu bekommen“, so Werth. Besonders wichtig ist ihr, dass die Tafeln nicht als Ersatz für fehlende Sozialleistungen benutzt werden.

Von der Politik im Stich gelassen, fühlt sich Stefanie Sailer-Puritscher. Sie führt mit ihrer Familie einen Bäckereibetrieb und Konditorei in dritter Generation und ist Inhaberin von insgesamt 13 Filialen. Sie hat große Sorge, dass ihr Unternehmen die kommenden Monate aufgrund der hohen Preise nicht überstehen könnte: „Ich weiß nicht genau, wie lange wir so weitermachen können. Wir werden einfach vergessen, man hat uns nicht auf dem Schirm.“

Die Journalistin Mona Jaeger kritisiert den aus ihrer Sicht mangelnden Pragmatismus von Bündnis 90/Die Grünen. „Der Partei wird eine große Problemlösungskompetenz zugeschrieben, aber sie könnten viel flexibler sein“, so Jaeger. „Sie müssen jetzt aufpassen, dass eine Prinzipien-Festigkeit nicht irgendwann in Verantwortungslosigkeit mündet.“ Sie befürchtet zudem, dass die Grünen den Mittelstand und die Altersarmut nicht genug im Blick haben.

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz steht mit seiner Partei Bündnis90/Die Grünen unter großem Handlungsdruck. Inflation, hohe Energiepreise und der Ukrainekrieg setzen der Wirtschaft und den Menschen stark zu. „Das Geld muss jetzt zügig fließen und bei den Leuten ankommen, sonst gibt es soziale Verwerfungen“, befürchtet der Politiker.

Dass der Wohlstand in unserer Gesellschaft sinken wird, befürchtet Prof. Dr. Stefan Sell. „Wir haben es in den Zeiten vor Corona als der Arbeitsmarkt super lief und wir Wachstum hatten nicht geschafft, notwendige Reformen anzugehen. Das rächt sich jetzt.“ Umso dringlicher ist es laut dem Arbeitsmarktexperten, die Lasten gerecht auf die Bevölkerung zu verteilen.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 22. Oktober, 11 Uhr (SWR)

Samstag, 22. Oktober, 12.15 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: